Waregem Wintert als vanouds met schaatspiste en gezellige chalets

Ondanks de coronamaatregelen maakt de stad zich op voor eindejaarsfeer met Waregem Wintert. Op de Markt opent de ijspiste vrijdag de deuren voor een maand lang schaatsplezier.

Vorig jaar vervelde Waregem Wintert noodgedwongen tot een coronaveilige mini-editie, maar deze keer staat het winterevenement er opnieuw. De straten zijn feestelijk ingekleed, het huis van de kerstman – mét kerstman in levende lijve – keert terug naar park Baron Casier én ook voor schaatsplezier ben je in Waregem weer aan het goede adres.

chalets dicht bij de ijspiste

Toch ziet de Markt er dit jaar helemaal anders uit. De ijspiste vond zijn onderkomen in een grote overdekte tent, die centraal opgesteld staat tussen winkelcentrum Het Pand en de dekenale kerk van Waregem. Dat heeft wel consequenties voor het verkeer, want parkeren is tot en met 14 januari onmogelijk. Fietsers kunnen de passage van de Stormestraat naar de Holstraat tijdelijk niet nemen. Voor voetgangers is er een doorgang voorzien.

Alles afblazen was de makkelijkste oplossing, maar het stadsbestuur is de uitdaging aangegaan – Pietro Iacopucci, Schepen van Feestelijkheden (CD&V)

Dankzij de nieuwe tent kan het stadsbestuur tegemoetkomen aan een puntje van kritiek dat al jaren terugkeert. Verenigingen krijgen traditioneel de kans om vier chalets uit te baten om zo hun kas te spijzen. Alleen stonden die chalets altijd op enige afstand van de ijspiste. “Daardoor kon je de schaatsers niet altijd zien als je iets dronk aan de chalets. Nu zal dat wel het geval zijn”, zegt schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci (CD&V).

zittend consumeren

Wie tussen 10 december en 9 januari langskomt op de Markt, moet een Covid Safe Ticket voorleggen en een mondmasker dragen (vanaf zes jaar). Initieel stelde het stadsbestuur alles in het werk om staande consumptie mogelijk te maken. “Aangezien de tent geen zijwanden heeft, worden we als buitenevenement beschouwd. Dan mag je rechtstaand iets eten of drinken”, stelde schepen Iacopucci dinsdag tijdens de gemeenteraad.

Alleen had gemeenteraadslid Maxim Laporte (N-VA/Open VLD), die op het kabinet van vicepremier Vincent Van Quickenborne werkt, had daar zijn twijfels bij. Een update van de geldende federale maatregelen geeft hem gelijk: zittend consumeren is de regel. Daarom voorziet het stadsbestuur per chalet zes receptietafels met telkens zes barstoelen. “Toch zijn we tevreden dat we het op die manier kunnen organiseren. Alles afblazen door corona was de makkelijkste oplossing, maar wij gingen de uitdaging aan”, besluit Iacopucci.

De ijspiste opent vrijdagavond om 19 uur officieel de deuren. Het daaraan gekoppelde optreden van Jettie Pallettie valt weg door de coronamaatregelen. Een schaatsbeurt kost 6 euro en is dagelijks mogelijk van 10 tot 11.30 uur, van 12 tot 13.30 uur, van 14 tot 15.30 uur, van 16 tot 17.30 uur, van 18 tot 19.30 uur en van 20 tot 21.30 uur. (PNW)