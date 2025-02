Waregem pronkt met meeste laadpunten voor elektrische wagens in de hele provincie

Nergens in West-Vlaanderen is het zo makkelijk om je elektrische auto op te laden als in Waregem. Met maar liefst meer dan 2 laadpunten per 1000 inwoners is de paardenstad de beste leerling van de provincie West-Vlaanderen.

“Uit de meest recente metingen van het Vlaams Agentschap Mobiliteit en Openbare Werken blijkt inderdaad dat we maar liefst 880 laadpunten hebben”, zegt een fiere schepen van mobiliteit Philip Himpe. ”Omgerekend betekent dit precies 21,77 laadpunten per 1000 inwoners. Niemand in onze kustprovincie doet beter.”

In heel West-Vlaanderen zijn er momenteel 12.728 laadpunten voor elektrische wagens. Dat is goed voor 10,3 laadpunten per 1000 inwoners. Met dat gemiddelde scoort West-Vlaanderen het best over heel Vlaanderen, waar er momenteel ongeveer 57 000 laadpaalequivalenten zijn. Waregem doet het met een gemiddelde van 21,77 laadpalen dus zelfs nog een heel stuk beter dan het nu al mooie West-Vlaamse gemiddelde.

Stijgende populariteit

“Bij de laatste meting in 2019 waren er in onze provincie slechts 779 laadpunten”, zegt Himpe. “Met 12 728 laadpunten vandaag betekent dat dus een toename van maar liefst 16 keer zoveel. Die toename is natuurlijk nodig om de populariteit van het aantal elektrische auto’s te kunnen volgen. Met de goede scores in Waregem kan onze stad alvast het hoofd bieden aan de stijgende trend. We voorzien in samenwerking met FoxShare ook al zo’n drie jaar drie elektrische deelwagens aan. Je vindt ze op de parking van Waregem Expo, in de Noorderlaan aan het station en op de parking tussen woonzorgcentrum De Meers en de tennisclub Gavers. Door afwisselend met anderen gebruik te maken van deze elektrische deelwagens neemt de verkeersdrukte af en worden de kosten uiteraard minder, een zuivere win-win dus.”