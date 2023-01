Waregem pakt uit met laadpalenplan

Als een van de eerste gemeenten in Vlaanderen heeft Waregem een laadpalenplan uitgewerkt. De stadsdiensten brachten 17 locaties in kaart, waar op termijn 34 laadpalen geïnstalleerd kunnen worden.

Nu er in het straatbeeld steeds meer elektrische wagens rondrijden, wordt het ook voor gemeentebesturen belangrijker om oog te hebben voor openbare laadpunten. Uit een recente analyse van De Tijd blijkt dat een op de drie gemeenten een laadpalenspurt nodig heeft. In die gemeenten is minder dan een kwart van de publieke laadinfrastructuur die nodig is in 2025 ook effectief geïnstalleerd.

Uit de gegevens van de zakenkrant blijkt dat Waregem goed scoort. Over de volledige paardenstad zijn vandaag 205,5 laadequivalenten geïnstalleerd, terwijl er 207 nodig zijn in 2025. Toch is er volgens het stadsbestuur nog meer potentieel. Het idee is dat elke Waregemnaar zonder private parkeerplaats op maximaal 250 meter van zijn woning een publieke of semipublieke laadpaal moet hebben.

Om de blinde vlekken in beeld te brengen, deden de stadsdiensten een eigen data-oefening. “Ze hebben de huidige laadpunten in kaart gebracht en daar cirkels van 250 meter rond getrokken. In het gebied zonder dekking gaan we op zoek naar zones met veel woning zonder private parkeermogelijkheden om nieuwe locaties voor publieke laadpalen voor te stellen”, reageerde schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V) tijdens de jongste gemeenteraad op een vraag van CD&V-raadslid Kim Deplancke.

Geen dossiers van burgers

Samen met Tielt beschikt Waregem nu als een van de eerste gemeenten over een laadpalenplan. Daarop staan 34 laadpunten, verspreid over 17 locaties. “Deze locaties zijn nu naar de netbeheerder Fluvius gestuurd om na te gaan of er 400V (de benodigde stroomspanning, red.) ter beschikking is op die locaties.” Daarna bepaalt het schepencollege welke locaties doorgegeven worden aan Total Energies, dat de concessie-opdracht in West-Vlaanderen binnenhaalde en publieke laadpalen mag installeren in de gemeenten.

Het is dus niet zeker dat op alle aangeduide locaties een laadpaal zal komen, maar het lijkt wel nodig om alle Waregemnaars toe te laten elektrisch te rijden. Burgers kunnen ook zelf via de Vlaamse overheid een publieke laadpaal aanvragen op openbaar domein. Dat gebeurde nog niet. “We hebben tot nu toe geen enkel dossier doorgekregen van Total Energies”, zegt Himpe nog. (PNW)