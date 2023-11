Waregem opent twee nieuwe digipunten

Sinds juni zijn er in de bib en in Het Gaverpeirdje twee digipunten, waar inwoners met digitale vragen terecht kunnen om bijvoorbeeld Itsme te installeren, online te betalen of QR-codes te scannen.

De digipunten draaien volgens het stadsbestuur op volle toeren. “Daarom kan je voortaan ook in de bibliotheken van Desselgem en Sint-Eloois-Vijve terecht”, duidt schepen Joost Kerkhove (CD&V). In Sint-Eloois-Vijve kan dat op de eerste en derde woensdag van de maand en in Desselgem op de tweede en vierde woensdag, telkens van 16 tot 18 uur. Vanaf 13 november is er ook een Opendeurweek voor de digipunten.