Waregem krijgt een officiële editie van Monopoly

In het najaar van 2023 komt er een nieuwe en exclusieve Monopoly-uitgave onder officieel erkende licentie van Hasbro: Monopoly Waregem. Deze gelimiteerde uitgave biedt de uitgelezen kans om Waregem op een unieke manier te verkennen.

Vandaag, maandag, werd deze officiële Monopoly-versie voorgesteld aan de pers. De editie blijft trouw aan het originele spelconcept, maar wordt in een Waregems jasje gestoken. Alle locaties van het klassieke Monopoly-spelbord worden aangepast naar typisch Waregemse straten, pleinen en bezienswaardigheden. Er zal plaats zijn voor historische gebouwen in de stad, maar ook voor winkelstraten en parken. Zo zal je bijvoorbeeld CC De Schakel of de Markt kunnen kopen, maar ook het Regenboogpark en de Bibliotheek. En uiteraard zullen ook de deelgemeentes aan bod komen op het spelbord.

Bovendien worden ook de kans- en algemeen fondskaartjes ingevuld met Waregemse verwijzingen. Zo zal je bijvoorbeeld Monopoly geld moeten betalen als je je vrienden trakteert tijdens Waregem Koerse. Voor de overige invulling van het spel is het nog wachten tot de lancering eind 2023.

Sportvereniging

De Waregemnaar kan het bord eveneens mee invullen. Er is één locatie op het spelbord die nog niet bepaald is. Elke inwoner kan stemmen op een sportvereniging uit Waregem. De vereniging met de meeste stemmen krijgt een plaatsje op het bord. Het wordt dus spannend om te vernemen welke vereniging de meeste stemmen kan verzamelen.

Stemmen kan via www.monopolystore.be/waregem vanaf maandag 21 november tot en met woensdag 30 november om middernacht.

Het zal gaan om een gelimiteerde oplage. Hoeveel spellen er exact zullen gedrukt, worden is nog niet duidelijk maar het zal gaan om een eenmalige productie. Voor zij die zich willen verzekeren van een exemplaar: het spel kan nu al besteld worden als pre-order via www.monopolystore.be/waregem.