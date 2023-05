Waregem is middagstad voor 1.000 km voor Kom op tegen Kanker: “Voor een dag zijn we weer Warmegem”

Onder een stralende zon verwelkomde Waregem zaterdag honderden sportievelingen, die deelnamen aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker.

Voor een keer geen paardenpret op de Gaverbeekhippodroom, maar wel optredens, springkastelen en vooral veel sfeer. Waregem fungeerde zaterdag als middagstad voor de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker, het vierdaagse fietsevenement ten voordele van kankeronderzoek, dat dit jaar al aan de twaalfde editie toe is. Ook in 2014 was de paardenstad al eens middagstad, toen concentreerden de activiteiten zich rondom de Markt.

Tijdens het fietsevenement wordt de totale te fietsen afstand, 1.000 km, gereden in vier dagen en onderverdeeld in acht ritten van 125 km. Elke dag een lus van 250 km, waarbij de pelotons ’s ochtends vertrekken op de Grote Markt in Mechelen. Omstreeks 12 uur kwamen de eerste teams aan in Waregem. Ze werden verwelkomd door de Warmste Erehaag van supporters.

“Iedere supporter kreeg een gratis fietsbel om de fietsers aan te moedigen. De band Ze Quaffeurz, boysband Malibré en complimentenman Jean-Til zorgden voor de ambiance”, zei burgemeester Kurt Vanryckeghem. De stad had iedereen vooraf opgeroepen om een mooie of ludieke hoed mee te brengen, want hoeden vormen het centrale thema in Waregem, naar analogie met de hoedenverkiezing die ondernemer Willy Naessens jaarlijks organiseert tijdens Waregem Koerse.

Nadat alle tien pelotons, die de rit op eigen snelheid – 24, 27 of 30 km/u – reden, aangekomen waren, was er een lunch voorzien in HippoLoggia. Vanaf 13.40 uur vertrokken de teams opnieuw, voor de terugrit naar Mechelen. Het startschot werd telkens gegeven door deelnemers met een verhaal of leden van de organisatie, onder wie schepen Rik Soens (CD&V), schepen Jo Neirynck en Geert Coussement van het KOTK-comité binnen de stad Waregem. Het stadsbestuur vaardigde zelf overigens ook een team af.

“Het is een fantastische dag geworden. Dit is echt Warmegem op zijn best”, zei schepen Soens, die samen met schepen Neirynck een speciale boodschap had bij het startschot van één van de verschillende pelotons. “We staan hier in naam van collega Kristof Chanterie, wiens echtgenote Charlotte ook strijdt tegen kanker. We nemen onze hoed af voor Charlotte en alle andere mensen die strijden tegen kanker”, zei Neirynck. “Maar ook voor alle deelnemers. Iedereen die meefietst in het peloton doet dat met een rugzak. Voor je vertrek hoor je elke dag pakkende getuigenissen.” (PNW)