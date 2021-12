Waregem investeert in haar deelgemeenten: Opfrisbeurt voor Desselgems park en Vijfse parking

In enkele Waregemse deelgemeenten staan de komende maanden enkele infrastructuurwerken gepland. Het Desselgemse park De Mote krijgt een opfrisbeurt, net als de parking langs de Koekoekstraat in Sint-Eloois-Vijve.

De Waregemse gemeenteraad zette dinsdagavond het licht op groen voor een project in de deelgemeente. In Sint-Eloois-Vijve wordt de gedeelde parking van de stedelijke basisschool en ontmoetingscentrum De Linde uitgebreid. “We voegen de parking van de vroegere Delhaize, waar nu de Chiro in ondergebracht is, toe aan de rest van de schoolparking. De privéwoning tussen de twee terreinen is al onze eigendom, dus die laten we afbreken. Daarna voorzien we een heraanleg van de volledige parking”, stelde schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V).

Oppositieraadslid Maxim Laporte (N-VA/Open VLD) reageerde tevreden op het nieuws en polste naar de plannen van het stadsbestuur met het nabijgelegen en voormalige café Trefpunt. “De bibliotheek opereert al een tijdje vanuit de achterliggende feestzaal, maar voor het oude café zoeken we nog een oplossing”, reageerde schepen Soens. “Een denkpiste is om het gebouw af te breken en er een drietal parkeerplaatsen voorzien. Daardoor zou de inrit naar de bib en de trage weg mooier ogen.”

Voor de omgevingswerken en de renovatie van de parking trekt het stadsbestuur alvast 600.000 euro, exclusief btw, uit.

De parking langs de Koekoekstraat in Sint-Eloois-Vijve. (foto PNW)

Bruggen

Op de grens van Desselgem en Beveren-Leie werd onlangs dan weer gestart met de herinrichting van park De Mote. Halverwege november werden de eerste bomen gerooid, wat het startschot betekende van het herinrichtingsproject. De stad investeert een half miljoen euro in de uitbreiding van de groene omgeving, die verbonden wordt met de site van het woonzorgcentrum Aurélys.

Die verbinding valt erg letterlijk te nemen, want er komen oversteekplaatsen over de Barmbeek die het terrein doorkruist. “Twee brugjes zullen het woonzorgcentrum en De Mote met elkaar verbinden. Ze zijn besteld en worden binnenkort geïnstalleerd”, antwoordde schepen van Groen Maria Polfliet (CD&V) op een vraag van oppositiefractieleider Michiel Vandewalle (N-VA/Open VLD). De bedoeling is dat de nieuwe doorsteek een onderdeel wordt van het uitgebreide netwerk van trage wegen in de stad en de deelgemeenten. (PNW)