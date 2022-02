Ward verkoopt gerenoveerde zuivelfabriek voor kinderen met autisme en trekt ‘Into the Wild’

Zelfs de buren herkennen Ward Verlinde (45) niet, nu hij met baard en hoodie opduikt bij zijn ‘zuivelfabriek’ in het Ieperse Hollebeke. Ze kennen hem als de gladgeschoren en strak in het pak geklede bedrijfsdirecteur en consultant, die de fabrieksruïne verbouwde tot moderne loft.

Na de openstelling voor honderden bezoekers op Open Monumentendag zo’n zeven jaar geleden, komt Ward terug uit Frankrijk als een veranderd man met verrassend nieuws. Hij trekt ‘Into the Wild’ en verkoopt het pand, maar niet aan eender wie.

“Ik transformeer niet langer mijn omgeving, maar mezelf”, begint Ward geheimzinnig. De man is afkomstig van Staden, liep school in Roeselare en studeerde af als burgerlijk ingenieur. “Ik doorliep een klassieke carrière tot algemeen directeur van een bedrijf en daarna als consultant. Een goedverdienende job, mooie woning, dure Lexus, spelletjes golf, feestjes, mooie vriendinnen… een leven in functie van alsmaar meer voor mezelf, op aanmoediging en applaus van iedereen.”

“En toch. Ik voelde een gemis en begon vragen te stellen. Voortaan wil ik meer geven en minder nemen. Als algemeen directeur verdiende ik acht keer zoveel als een operator in de fabriek. Toen ik mijn ontslag gaf, bood men mij tien keer zoveel…”

vzw Stöd²

Ward stelde zijn zuivelfabriek gaandeweg open voor vzw’s en kinderen. “Zij zijn onbezorgd, onschuldig, gelukkig, een enorme inspiratie. Ik wil terug naar mijn authentieke kinderlijke zelf. Van de vele vzw’s, die hier kwamen, waren er heel wat die instonden voor kinderen met autisme. Deze site lijkt uiterst geschikt voor hen: de ligging in de natuur, de herten in de tuin en een gebouw met hoekjes, kantjes en een hoog ‘cocongehalte’.”

Terwijl kinderen gebruikmaakten van zijn zuivelfabriek, vertoefde Ward vaak in het zuiden van Frankrijk. “Ik kocht er een verdedigingstoren en tempeliershoeve uit de dertiende eeuw: de donjon de Péchon. Opnieuw een ruïne met een toren, waarmee ik aan de slag ging. Intussen had ik het gevoel dat ik mijn thuis in Hollebeke achter mij liet. En na een vraag van een vzw om het te verkopen, moest ik niet lang nadenken.”

Ward wou niet aan eender wie verkopen. “Dit gebouw moet gedeeld niet worden en dient niet voor rijkelui, die hier nog een zwembad zouden aanleggen. De vzw Stöd², Scandinavisch voor steun, uit Wervik zette een visie op papier voor een veilige haven, waar kinderen met autisme, een beperking, een verhaal zichzelf kunnen zijn. Ik wil de site nu zonder winst of meerwaarde verkopen aan die vzw. Nu ik er op terugkijk, waren mijn jarenlange bloed, zweet en tranen tijdens de verbouwingen puur vrijwilligerswerk. En dat vind ik goed.”

Bereikbaar via telefoon

Na de afhandeling vertrekt Ward definitief uit ons land. “Nee, ik kom niet meer terug. En nee, ik ga mijn niet settelen in mijn tempeliershoeve. Ook dat monument wil ik van de hand doen als gratis pleisterplaats voor mensen, die zoekende zijn en zich willen herbronnen. Ik heb mijn Lexus sportwagen van 50.000 euro ingeruild voor een oude camper, waarmee ik naar Marokko trek. En naar de natuur, waar alles gedeeld wordt.”

Zoals ‘Into the Wild’? “Ik bekeek de film vorige week nog eens. Ik maak bijna hetzelfde mee, maar er zijn twee grote verschillen. Ik neem de beslissing minder radicaal: in plaats van mijn bankkaarten door te knippen en al mijn geld te schenken aan Oxfam, probeer ik rond te komen met mijn spaarcenten, zo’n 10.000 euro per jaar. En ik ben minder impulsief: ik blijf bereikbaar via internet en telefoon. Ik wil niet dat mijn lijk straks in het midden van de woestijn gevonden wordt. Al ben ik minder bang van de dood dan vroeger. Niet mijn patrimonium, maar mijn leven zal mijn erfenis zijn.”

Hoef je dan nooit meer te werken? “Bij mijn tempeliershoeve verblijft nu iemand, die rondkomt met 2.000 euro per jaar. Het is gewoon een andere manier van leven. Ik koop bijvoorbeeld geen nieuwe kleren meer, eet vegetarisch, koop voeding van minder dan vijf euro per kilo en onthoud me van restaurants, vliegreizen, voetbalmatchen en concerten.”

Nieuw levensproject

Kan je ook je ook je familie en vrienden achterlaten? “Ja. Mentaal wil ik hen altijd steunen, maar fysiek ligt mijn pad elders. Kinderen of een partner heb ik niet. Als ik iemand ontmoet, is het belangrijk dat zij verder evolueert zoals mij. Ik wil voortaan leven in pure liefde. Dat klinkt misschien raar, zeker nu Rusland Oekraïne binnenvalt. De mens is in staat om van deze aarde een paradijs te maken. Ik zie de kinderen van nu niet opgroeien tot iemand als Poetin.”

“Nee, ik zit niet aan de joints of champignons. Het blijft een rationele en weloverwogen keuze en het is een kwestie van perceptie. Als ik merk hoe mijn buren zich haasten om naar hun werk te gaan, voel ik mij een ongelooflijke gelukzak. Zij zien mijn aftandse auto van vijftien jaar oud en bekijken me als een sukkelaar. Vroeger was Elon Musk een idool, nu heb ik compassie met hem, want geld maakt niet gelukkig. Nu geloof ik sterk in een ruilsysteem en ik geef zelfs zaken gratis weg. ‘Er zouden meer mensen zoals u moeten zijn, meneer’, hoor ik dan. ‘U kan dat ook’, antwoord ik, maar dan blijft het stil.”

“Ik had allerlei projectjes, zoals die monumenten in Hollebeke en Frankrijk. Het is straf hoe monumenten kunnen veranderen, maar nog straffer hoe mensen kunnen transformeren. Nu ben ik aan een nieuw levensproject begonnen en ik weet nog niet waar het zal eindigen.”

