Ward Pollet is de Krak van Pittem: “Binnen een bestuur is voor mij iedereen gelijk”

De stemmen voor de Krak van Pittem zijn geteld. Aan het einde van de rit is Ward Pollet als winnaar uit de stembus gekomen. Deze op en top Pittemnaar ziet de titel vooral als een beloning voor zijn jarenlange sociale en culturele inzet.

“Ik was al aangenaam verrast dat ik genomineerd was als kandidaat. Dat ik met de overwinning zou gaan lopen, had ik al helemaal niet gedacht”, opent Ward opgewekt. “Deze verkiezing betekent dat toch heel wat mensen mijn inzet appreciëren, zonder afbraak te willen doen aan de verdiensten van de andere genomineerden. Ze hebben allemaal meer dan hun verdienste en ik heb ze dan ook nooit gezien als concurrenten. Ik zie de titel als de beloning voor mijn jarenlang engagement binnen het Pittemse verenigings- en culturele leven. Ik ben hier geboren en getogen, ben een Pittemnaar in hart en nieren en ik hou ook van Pittem. Ik vind het nog altijd een prachtige gemeente met een meer dan goed verenigingsleven.”

Ward Pollet Privé Ward Pollet werd in 1942 in Pittem geboren. Hij was gehuwd met Lieve Vincent, die twee jaar geleden op 76-jarige leeftijd overleden is. Hun zoon Dominiek (53) is de partner van Joke Kerkchove. Hun dochter Sofie (50) is gehuwd met Dietert Van Maele. Loopbaan Ward gaf tijdens zijn werkend bestaan Latijn en Nederlands aan jongeren met een visuele beperking aan Spermalie in Brugge. Aan het begin van zijn carrière heeft hij ook nog even les gegeven aan de Pittemse Naaischool en bij de Broeders Maristen. Vrije tijd Ward geniet van lezen en toneel. Daarnaast was hij lang lid van twee Pittemse koren en houdt hij van reizen.

Sociaal engagement

“Ik kan niet zeggen dat ik het verenigingsleven van thuis uit meegekregen heb. Mijn ouders waren hardwerkende mensen, mijn vader was wever en mijn moeder werkte in de PVC-productie, die niet speciaal sociaal actief waren. Ze hebben me wel altijd alle mogelijkheden gegeven en hebben me ook, op aanraden van de leraar uit het zesde leerjaar en de onderpastoor, laten studeren aan het Don Boscocollege in Kortrijk, waar ik Grieks-Latijn volgde. Ik denk dat mijn sociaal engagement daar ontstaan is. In mijn jeugd was ik wel al lid van de KSA, maar alles is eigenlijk gestart met de oprichting samen met medebezieler Johan De Laere van de jeugdclub ‘Topecom’, waarmee we ook de niet-georganiseerde jeugd een kans op ontspanning wilden geven. Later volgde dan het Davidsfonds, waar ik vooral mijn twintig jaar als voorzitter van de opstelwedstrijd en voordrachtwedstrijd onthoud. Wat het laatste betreft, ben ik vooral blij dat ik erin geslaagd ben om heel wat Pittemse jongeren te laten deelnemen aan het Gentse ‘De Gruyterjuweel’, waarvan er vier als laureaat gehuldigd werden. Op vraag van wijlen burgemeester Gelaude stond ik mee aan de wieg van het Bibliotheekplan van de gemeente, wat er mee voor gezorgd heeft dat ik meer dan 25 jaar voorzitter ben geweest van het beheersorgaan van de bib, waar ik nog steeds lid ben van het bestuur.”

Verjonging

“Op dit moment gaat het grootste deel van mijn engagement naar mijn taak als voorzitter van Samana. Ik zie mijn taak als voorzitter echter niet als een leidinggevende-, maar eerder als een delegerende en coördinerende functie. Dat was ook in het verleden altijd mijn visie. Binnen een bestuur is voor mij iedereen gelijk, elk met zijn eigen kwaliteiten. Ik mag toch wel zeggen dat we met de verjonging van het bestuur en het aantrekken van een aantal nieuwe krachten zeker weer op de goede weg zijn. Ik ben ervan overtuigd dat regelmatig nieuw, geëngageerd bloed de enige manier is om een vereniging levend te houden. Wat mezelf betreft, heb ik om gezondheidsredenen wat moeten afbouwen, maar de motivatie is nog steeds even groot. Zolang ik mentaal en fysiek in orde blijf, blijf ik bezig.”