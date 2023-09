Ward Persyn wint vierde editie van De Stoel in Esen

De Gezinsbond in Esen organiseerde deze vakantie voor de vierde keer het spel De Stoel. Het spel liep over een week en er waren iedere dag leuke prijzen van lokale handelaars te verdienen. “De locatie was strikt geheim, slechts twee mensen van het bestuur wisten waar de stoel geplaatst zou worden en het waren iedere dag andere mensen die de stoel plaatsten”, vertelt Melissa Monteyne, bestuurslid van de Gezinsbond Esen. “Het werd de spannendste week van het jaar.”

Melissa zorgde ervoor dat er een filmpje werd geplaatst met de stoel en de, bijna herkenbare, locatie waar de stoel stond. “We mochten het niet te moeilijk maar ook zeker niet te gemakkelijk maken”, zegt Melissa. Dan werd het filmpje gepost, stipt om 19.30 uur op de Facebookpagina van de Gezinsbond.

Roel Mattan pikt in: “We beschikten over 12 bonnen die geschonken werden door de lokale handelaars. Daarbij kregen de leden van de Gezinsbond die deelnamen nog een extra euro per deelname op hun spaarkaart. Op de laatste dag van de week werden de resterende waardebonnen verloot onder alle deelnemers.”

Amper 1 minuut nadat het filmpje gepost werd plofte de winnende deelnemer in de zetel gewapend met een gieter zoals gevraagd werd. Ward Persyn versloeg met een fractie van een seconde de tweede die aankwam. Heel wat deelnemers kwamen nog later toe en maakten het nog even gezellig voor ze naar huis vertrokken. (ACK)