Wannes Muylle wint Junior Journalist-wedstrijd van Davidsfonds Tielt

In het kader van het nationaal Davidsfonds evenement ‘Toast Literair’ vond zondag in Huis Mulle de Terschueren de proclamatie van de Davidsfonds Junior Journalist-wedstrijd plaats.

Ook dit jaar werd in Tielt opnieuw een plaatselijke voorronde van de schrijfwedstrijd ‘Junior Journalist’ georganiseerd. In de acht Tieltse basisscholen werden 389 leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar uitgedaagd om een journalistieke tekst te schrijven over hun lokale helden.

Met een groot aantal sterke inzendingen kijkt het Davidsfonds Tielt terug op een mooie wedstrijd, al hadden juryleden Nancy D’Hondt, Trui Ghesquiere, Marc Tassaert, Ingrid Vandecasteele en Jan Vandenberghe daardoor ook een hele taak om alle teksten te lezen en te quoteren.

Na al dat lezen werden uiteindelijk 11 finalisten geselecteerd. Na beraadslaging van de jury was de derde plaats voor Mira Naeyaert (Het Reuzenhuis) met haar inzending ‘Mochten de dieren kunnen kiezen, Noël Lievrouw zou hun held zijn’; ‘Zebravis op het menu’, ingezonden door Ferran Willaert (Het Reuzenhuis) behaalde een mooie tweede plaats en moest daarmee enkel Wannes Muylle (De Wijzer) voor zich laten gaan met ‘Mooimakers strijden weer tegen zwerfvuil’.

Met zijn windende bijdrage mag Wannes Muylle deelnemen aan de nationale finale waarvan de prijsuitreiking op 16 april plaatsvindt in het Vlaams Parlement. (WME)