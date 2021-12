Wannes en familie vieren Kerstmis in Mexico: “Ultieme vrijheid is zalig”

Wannes Beernaert en Julie Van Wietendaele uit Langemark sprongen op 9 november met kindjes Seb en Pippa op het vliegtuig richting Canada voor een roadtrip van een jaar doorheen Amerika. Kerst en Nieuwjaar vieren ze in Mexico.

Wie de eerste filmpjes van Fata Tropicana bekijkt op YouTube zal merken dat er heel wat stress komt kijken bij zo’n fameuze roadtrip van Canada naar Panama. In Toronto verloren Wannes en co de enige kaart waarmee ze konden betalen en in Montréal kregen ze hun mobilhome niet verzekerd.

“Ik moest dan naar de VS om daar een RV (recreational vehicel, red.) te kopen. Het was mega koud en bleek dat de verwarming niet werkte. Het is dan dat je coole mensen leert kennen. Ik was me ergens langs de weg aan het opwarmen. Iemand had mij gezien en zei dat ik bij zijn gezin mocht blijven slapen. Het waren wel ferme Trumpaanhangers, antivaxers en godlovers. (lacht) Onze RV is een gevaarte van elf meter lang. Daarmee rijden is eigenlijk al spannend op zich.”

Onder de indruk

“We zijn allemaal onder de indruk. De landschappen zijn prachtig. De kinderen en Julie stellen het goed. Pippa zit in een periode waarin ze snel veranderd en het is heel tof om dat van nabij mee te maken. En het is nog maar het begin. Straks zitten we in Mexico, nieuwe taal, nieuwe cultuur… We zoeken vooral freespots op, mooie plekken waar je kan kamperen, en hebben al veel toffe mensen leren kennen, gezellig rond kampvuurtjes gezeten… We zitten wel met een deadline waaraan we ons een beetje mispakt hebben, want op 4 januari krijgen we bezoek van vrienden uit Langemark in Mexico. Nu moeten we een beetje doordoen om er op tijd te geraken.”

Voor vertrek lanceerden ze een crowdfunding zodat ze een documentaire konden maken. “Dat leverde ongeveer 2.000 euro op, waarmee ik een camera, een drone en een goeie micro gekocht heb. Daarvoor wil ik iedereen nog enorm bedanken, volg ons zeker op Instagram en YouTube.”

“Met Kerstmis zullen we ons op een deftige camping installeren. Hopelijk ontmoeten we opnieuw leuke mensen. In de VS was het allemaal Santa Claus en cadeautjes wat de klok sloeg, in Mexico is het religieuzer en serener… Wat Nieuwjaar brengt, weten we niet. We hadden snel door dat je beter niks kan plannen, dan kan je niet ontgoocheld zijn. We zien wel. Alles gebeurt toch en je komt altijd wel de juiste personen op het juiste moment tegen. Voor hetzelfde geld jeunen we ons in Mexico en blijven we daar. Die ultieme vrijheid is zalig.”