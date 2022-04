Wannes Dewulf uit Roeselare wordt dit jaar 18: “Eerst feesten met Chiro, dan met schoolvrienden”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar hun plannen, dromen en verwachtingen.

Wannes Dewulf viert op 27 oktober zijn achttiende verjaardag. Hij is de zoon van Didier Dewulf en Gudrun Becuwe. Hij heeft nog een oudere broer, Bram, die aan Vives studeert. Wannes volgt het 6de jaar Wetenschappen-Wiskunde in het Klein Seminarie. Hij is een gedreven leider van de rakwi’s is bij Chiro ’t Vlotterke. Coldplay is zijn favoriete band en hij staat vierkant achter zijn levensmotto: een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.

Wat betekent 18 jaar worden voor jou?

“Meer verantwoordelijkheid opnemen. Graag zou ik vanaf volgend schooljaar geneeskunde studeren in Kortrijk en die voltooien in Leuven. Daarbij hoop ik op kot te gaan. Mijn rijbewijs heb ik nog niet. Misschien ga ik daar tijdens de zomervakantie werk van maken.”

Heb je jouw verjaardagsfeestje al gepland?

“Normaal zal dat uit een tweeluik bestaan. Eerst een feestje met mijn Chirovrienden en daarna nodig ik mijn maten van school uit bij mij thuis. Concreet heb ik nog niets uitgewerkt.”

Wordt komende zomer een drukke periode voor jou?

“Van 11 tot 21 juli ga ik op kamp met de Chiro. In augustus werk ik net als vorig jaar als jobstudent bij de dienst logistiek van AZ Delta. De eerste week van september ga ik met ons gezin op citytrip naar Barcelona en daarna trek ik met mijn schoolvrienden een weekje naar Berlijn.”

In 2024 mag je de eerste keer stemmen. Welke partij geniet jouw voorkeur?

“De politiek volg ik niet zo van nabij. Ik weet wel dat Kris Declercq heel populair is en vind hem persoonlijk een sympathieke gast. Hij doet het volgens mij heel goed.”

Hoe kijk jij – ondanks corona en de oorlog in Oekraïne – naar de toekomst?

“Eigenlijk zie ik dat allemaal vrij rooskleurig. Het is nu even moeilijk geweest, vooral de coronamaatregelen waren voor ons als jongvolwassenen niet evident. Momenteel is dat gelukkig een beetje aan het wegebben. De oorlog heeft voorlopig weinig impact op mijn doen en laten. Ik denk dat het vooral economisch een zware dobber wordt.“

Wat betekent gelukkig zijn voor jou?

“Ik haal veel voldoening uit mijn sociale contacten en het weggaan met vrienden. Vooral de Chiro is mijn passie. Als ik daar mijn ding kan doen en mij kan amuseren, ben ik supercontent.”

Waar zie je jezelf binnen een jaar of tien?

“Als ik slaag in mijn studies geneeskunde, zal ik misschien op dat moment afgestudeerd zijn. Ik vermoed dat ik het ouderlijk nest verlaten zal hebben en stilletjes aan aan een gezin zal beginnen.”