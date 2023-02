Wannes Devos nieuw diensthoofd van Vrijetijdshuis in Torhout

In opvolging van Michiel Mestdagh, die met pensioen is gegaan, wordt Wannes Devos, talent van eigen bodem, het nieuwe diensthoofd van het Vrijetijdshuis, met het oud-stadhuis als uitvalsbasis. Een voor Torhout belangrijke A-functie, die Wannes in zijn eigen stad vanaf mei of juni opneemt.

Wannes (37) en zijn vrouw Lies Eecloo (35) wonen met hun dochtertje Mare (1) aan de Oude Gentweg in Torhout. Hij is in die stad opgegroeid als jongste van de vier kinderen van Paul Devos en Marijke Bruynooghe.

Binnenkort doctor in de geschiedenis

Wannes is momenteel als historicus en overheidsmanager verbonden aan de Universiteit Gent en het War Heritage Institute, dat onder meer het Fort van Breendonk en de Dodengang in Diksmuide beheert. Wannes zit trouwens in de laatste rechte lijn om doctor in de geschiedenis te worden. De verdediging van zijn proefschrift volgt normaal gezien na de zomer. De promotor is niet de eerste de beste: professor Bruno De Wever, broer van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever.

Wannes maakt ook deel uit van de Beoordelingscommissie Landelijke Musea, waarin hij als onafhankelijk erfgoedexpert Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon adviseert over de werkingssubsidies van de grote musea in Vlaanderen, zoals het In Flanders Fields Museum, de Brugse musea en het MAS, maar ook het kleinere Museum Torhouts Aardewerk.

Tijd voor hobby’s is er nog net: tuinieren en recreatief basketbal spelen bij de plaatselijke vriendenploeg Old Skool Toeroet.

Kleiner speelveld dan hij gewoon is

Het diensthoofd van het Vrijetijdshuis heeft een leidinggevende functie, die een brede waaier van aspecten behelst.

“Ik word verantwoordelijk voor het organiseren en aansturen van het Vrijetijdshuis en zijn medewerkers”, legt Wannes uit. “De locatie is het oud-stadhuis op de Markt. Concreet vallen het stedelijk cultuurbeleid, het erfgoedbeleid, het stadsarchief, de diensten evenementen en toerisme, de jeugddienst en de uitleendienst hieronder. Een hele boterham.”

“Ik kijk er natuurlijk naar uit om samen met het hele team een dynamisch beleid op maat van de stad te ontwikkelen. Het speelveld is misschien wat kleiner dan wat ik tot nu toe in mijn jobs gewoon was, maar de uitdaging is daarom niet minder groot.”

Gewerkt in het Museum van het Leger

Wannes is master in de geschiedenis en master in het management van overheidsorganisaties, diploma’s die hij aan de UGent behaald heeft. Van 2009 tot 2017 is hij aan de slag geweest als wetenschappelijk medewerker van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in Brussel. De daaropvolgende twee jaar was hij curator van de nationale tentoonstelling Oorlog, Bezetting, Bevrijding van het War Heritage Institute. Voor diezelfde organisatie werkte hij van 2019 tot 2021 als coördinator erfgoed en musea en nu is hij er directie-attaché strategische ontwikkeling. Tussendoor was hij ook nog bijzonder doctoraal onderzoeker van de Universiteit Gent.

Straks lonkt dus de job in de eigen stad: diensthoofd van het Vrijetijdshuis. “Ik zal er gedreven tegenaan gaan”, belooft hij. “Ik kan niet wachten om te starten.”