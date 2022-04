Wannes (8) uit Ieper verzamelt afval en maakt er kunst van

Spanbandjes, schoenen, een hele elektriciteitskast: Wannes vindt van alles langs de weg en neemt ook alles mee naar huis. Daar sorteert hij zijn vondsten, maar weggooien doet hij nooit.“Ik bewaar alles in kasten om er kunstwerkjes van te maken”, vertelt de achtjarige, die zichzelf nu al een ‘groene jongen’ noemt en het voorbeeld geeft om de afvalberg te verkleinen.

Zwerfvuil ruimen doet Wannes Dely (8) al jaren met zijn grote broer Sem (10) langs de grachten bij hun huis op de grens van Ieper en deelgemeente Brielen. Zijn ‘verzamelwoede’ begon pas later, op een parking tijdens een familiefeest.

“Plots waren we Wannes kwijt en vonden we hem bij een berg afval aan de auto”, lacht mama Eva Ryde, bekend als schepen voor N-VA in Ieper. “Overal waar hij gaat, neemt hij dingen mee. En we gooien amper nog iets weg.”

Hele elektriciteitskast

Zelfs sokken met gaten worden netjes gestockeerd in de schuiven van Wannes. “Draadjes, spanbandjes, buisjes, wasknijpers, stylo’s en een spons vond ik op verschillende parkings, onder meer bij het voormalig goederenstation in Ieper”, zegt Wannes.

“Het speciaalste dat ik vond? Een hele elektriciteitskast! Afval is niet altijd en zomaar afval. Ik probeer er ‘iets’ mee te doen en moet soms een beetje opnieuw beginnen wanneer ik extra ideetjes krijg. Tot ik tevreden ben van het kunstwerk. Dat duurt een uur, een dag of soms langer. Zo maakte ik in enkele maanden verschillende boten, schommels, een sterrenkijker, vliegend snowboard, veelkleurige verfrol, mini-telefoonhouder, roze snoethond, liggende stier en magische toekomstkijker, waarmee je naar de toekomst kan kijken. Zogezegd.”

Voorheen kon Wannes zijn creativiteit kwijt in de kunstacademie. “Dat doe ik nog steeds, maar nu maak ik zélf kunst en richt ik een eigen bedrijfje op.”

Visitekaartjes

‘Wannes wil wat kunst’ prijkt op zijn nieuwe visitekaartje, dat doorverwijst naar zijn mailadres en website met een overzicht van zijn werk. “Daar hebben mijn mama en broer mee geholpen. Ik heb al kaartjes in boeken verstopt in de bib om reclame te maken. Er zijn geen vaste prijzen, iedereen mag bieden op de werken. We zullen samen wel overeenkomen”, vertelt de volleerde verkoper, die al meteen een ‘zakenpartner’ heeft. “Ik werk samen met Nina uit mijn klas. Zij schildert en leert het op zichzelf, want ze zit niet in de kunstacademie.”

Grondstoffen genoeg voor de groene kunstenaar. Te veel eigenlijk. “Ik kan niet altijd alles meenemen en ik blijf afval vinden. De mensen reageren positief en zeggen dat ik moet blijven doordoen. Maar ook anderen moeten meer oude dingen proberen te hergebruiken in plaats van altijd nieuwe dingen te kopen. Zeker om kunst te maken. Zo zal je ook meer geld overhouden.”

De broers en hun mama trekken deze week op vakantie naar Duitsland, met de rugzak. “Wannes praatte de hele tijd over het ‘vergeten’ van die extra lege rugzak voor gevonden spullen in Duitsland. Intussen is hier een extra dagrugzak gereserveerd…”, laat zijn mama weten vanuit Keulen.

(TP)