Wanneer wordt uitbreiding van woonzorgcentrum gerealiseerd? “Aandachtig blijven voor krimpende wachtlijst”

Na veel getalm tussen de oude coalitiepartners CD&V en N-VA werd uiteindelijk een compromis bereikt over de uitbreiding van woonzorgcentrum De Boomgaard in Langemark. Zal politiek Langemark-Poelkapelle klaar staan met een nieuwe vleugel wanneer de vergrijzingsgolf losbarst?

Het managementteam speelde het klaar het grootste deel van de toegekende vergunningen en de daaraan verbonden subsidies in de regio binnen te halen voor het woonzorgcentrum. Net na de verkiezingen moest de gemeente beslissen hoe de 43 voorafgaande vergunningen ingevuld zouden raken. Drie jaar later werd uiteindelijk een compromis bereikt. Maar de inkt was nog niet droog of N-VA herhaalde al dat er ook geld moest zijn voor andere doeleinden. “Maar er is zeker een duidelijke wil om te investeren in ouderenzorg”, benadrukt burgemeester Dominique Cool (N-VA). “Het nieuwste meerjarenplan laat daar ook geen twijfel over bestaan. Het lopende VIPA-dossier is vertraagd door onvolledigheden bij de indiening van het dossier in juni 2020, maar de investeringen zouden gerealiseerd moeten worden. We blijven echter voorzichtig voor de kosten. De investeringskost is ondertussen al gestegen van 3,5 naar 4,9 miljoen euro in enkele jaren tijd. Nog meer investeren zou ten koste zijn van andere wensen uit de bevolking en acties zoals afgestemd met Team Nieuw Bestuur.”

“We moeten ook zeer aandachtig blijven voor hedendaagse ontwikkelingen. Het klopt dat de vergrijzing toeneemt, maar toch zien we de laatste jaren een alsmaar dalende actieve wachtlijst. Waar er in 2018 nog een veertigtal wachtenden waren en net voor corona nog dertig, zien we nu nog vijf actief wachtenden waarvan slechts één uit onze gemeente. Mochten die evoluties tot leegstand in ons woonzorgcentrum leiden, zou dat nefast zijn voor de gemeentelijke financiën. Differentiatie van de ouderenzorg door te investeren in dagverzorging en het dienstencentrum is daarentegen zeker de juiste te bewandelen weg. Thuiszorg is in alle omstandigheden voor velen het betere alternatief, zelf voor zwaar zorgbehoevenden. Ook daar moeten we ons als gemeente op voorbereiden en de nodige middelen voor vrijhouden.”

Toegevingen

De CD&V-fractie had de uitbreiding van het woonzorgcentrum liever nog wat groter gezien. “Door een attente algemeen directeur ontvingen we in de vorige legislatuur subsidiemogelijkheden onder de vorm van voorafgaande vergunningen”, legt Lieven Vanbelleghem (CD&V) uit. “Het aantal bedden kon stijgen van 79 naar 120 bedden. Door een wetswijziging mochten we die vergunningen ook deels inzetten voor de uitbouw van ons centrum voor dagverzorging, het lokaal dienstencentrum en het oriënterend kortverblijf. Daarnaast resten nog voldoende vergunningen om uit te breiden tot 100 bedden. Dat zou de meest rendabele investering vormen gezien de wachtlijst en de behoeftes, los van coronatijden. Voor de bouw van 20 extra kamers werd gestart met een VIPA-dossier. Koken kost geld, maar ondanks de stijgende bouwprijzen en kostprijs van duurzame technieken was en is CD&V blijvend voorstander van deze uitbreiding. Om de budgetten onder controle te houden, werd al toegegeven aan N-VA om de kamers te beperken tot 16. Door meerdere instanties werd de beperking nochtans afgeraden wegens minder rendabel. We zijn overtuigd van de noodzaak om die uitbreiding te realiseren. Deze subsidies zijn immers tijdelijk. In het andere geval verliezen we op termijn heel wat inkomsten. Een volwaardige campus voor ouderenzorg met dorpsrestaurant, centrum voor dagverzorging en het dienstencentrum is de beste garantie voor de noodzakelijke versterking van de thuiszorg.” (PC)