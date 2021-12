Wanneer valt schaaltje op de grond?

Sinds dinsdag vind je in de schaduw van de Halletoren een tentje met daarin een ijsblok van maar liefst 1.250 kilogram, een nieuwigheid in deze kerstperiode van de Tieltse Middenstand en Ondernemingen.

In die enorme ijsblok zit een tinnen schaaltje verwerkt. Wie via sms het juiste tijdstip (datum en uur) kan raden waarop het tinnen schaaltje de grond raakt, gaat aan de haal met de hoofdprijs ter waarde van 2.500 euro aan waardebonnen, allemaal te besteden in de Tieltse handel. Bovendien winnen de 555ste, 1.025ste en 2.050ste sms’er allemaal een ballonvaart voor twee personen.

“Bedoeling is dat deelnemers ‘dag. uur. minuten. seconden’ of het exacte moment waarop ze denken dat het schaaltje zal vallen sms’en naar 4330 (1 euro per verzonden bericht). De actie loopt normaal tot eind december, al hangt het natuurlijk af van de snelheid waarmee het ijsblok smelt”, aldus Claude Taelman.

Voor Rode Kruis

De opbrengst gaat integraal naar het Rode Kruis afdeling Tielt voor de aankoop van een nieuwe ziekenwagen. “We zijn uiterst blij met dit initiatief, want het geld zal welgekomen zijn voor de vernieuwing van ons wagenpark”, zegt Nele Verhenne. “We wensen een nieuw interventie- en een nieuw 112-voertuig aan te schaffen en dan spreek je over een totaalbedrag van ruim 200.000 euro, inclusief apparatuur.” (TM/TVW)