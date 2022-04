Wandeltocht rond Ruiselede weer schot in de roos: “Blij weerzien voor velen”

De ‘wandeltocht rond Ruiselede’, een klassieker in het jaarprogramma van WSV De Molenstappers, mocht 1.100 enthousiaste deelnemers ontvangen, waaronder een autocar met 45 stappers uit Kumtich, deelgemeente van Tienen.

Het was, op de kermiswandeling van vorig jaar in augustus na, de eerste happening in twee jaar. Normaal doet de club een zestal eigen organisaties per jaar, maar door corona milderde het temperament van de bloeiende club.

“Deze wandeldag in april was steevast op vrijdag, maar nu opteerden we bewust voor een zaterdag om wat concurrentie te omzeilen”, aldus voorzitter Frans Debouck. “Het bleek een goede zet, want met deze opkomst zijn we vrij tevreden. We zagen niets dan vrolijke gezichten langs het parcours, het werd een blij weerzien voor velen na een al te lange periode van impasse door corona. Afwachten of de glorietijden van weleer terugkomen, dat is wellicht de bezorgdheid van veel clubs. Velen gingen de Hostensmolen een bezoekje brengen en het patrimonium in volle actie bewonderen. Daar was een rustpost voor gratis koffie of frisdrank ingericht, wat velen leuk vonden.”

Bestuurswissel

“Ondertussen is de bestuurswissel volop aan de gang, wat niets te zien heeft met corona an sich”, gaat de voorzitter verder. “Nu zit de club in een overgangsfase, met een ‘oud’ en een ‘nieuw’ bestuur, telkens met negen personen. Het is de bedoeling dat het nieuwe team tegen uiterlijk 31 december 2023 de fakkel helemaal overneemt. Nu vloeien ervaring en expertise naadloos samen met enthousiasme en gretigheid.”

“Ik stel verheugd vast dat deze transformatie daadwerkelijk vruchtbaar en succesvol opereert. WSV De Molenstappers is dus verzekerd van continuïteit. De vlekkeloze aanpak van vandaag is de warmste illustratie daarvan”, besluit huidig preses Frans Debouck, het boegbeeld en medeoprichter van de wandelvereniging. (RV)