Wandelroutes en fietstocht langs weesgedichten in Roeselare

Tijdens de poëzieweek kan je wandelen, lopen of fietsen langs geadopteerde gedichten in het stadscentrum maar ook in de wijk de Zilverberg. Dit jaar werden 35 weesgedichten op Roeselaarse ramen geschreven.

Weesgedichten zijn gedichten die poëzieliefhebbers voor een korte tijd kunnen adopteren. Een vrijwilliger van ARhus komt het gedicht dan op het raam schrijven. Het concept werd tijdens de coronapandemie bedacht door de Aalsterse bibliotheek. Sindsdien nemen meer dan honderd bibliotheken in Vlaanderen en Brussel deel aan dit project.

“Je kan het gezicht niet alleen lezen, maar ook beluisteren”

Jaarlijks verschuift in Roeselare de focus van de weesgedichten naar een andere buurt in de stad. Van de 35 gedichten vonden er dit jaar tien een plaatsje in de wijk Zilverberg. In samenwerking met het WZC De Zilverberg ontwikkelde ARhus een korte wandellus van twee kilometer langs deze gedichten.

Een tweede route is vier kilometer lang en doorkruist het stadscentrum. Langs deze route vind je opnieuw een tiental gedichten. Daarnaast is er een tien kilometer lange lus waarbij je alle 35 gedichten vindt. Sportievelingen kunnen de tocht stappen, lopen of fietsen en navigeren via een gpx-bestand eenvoudig langs alle locaties.

Extra info

Wie de gratis IZI Travel app installeert op de smartphone ziet niet alleen de te volgen route maar kan ook bij elk gedicht extra informatie opvragen over de auteur. En je kan het gedicht ook beluisteren want de leerlingen van de opleiding verteltheater aan STAP Roeselare doken de opnamestudio in #HACKpand van ARhus in en lazen alle poëziestukje in. Die gedichten zullen tijdens de poëzieweek ook te horen zijn doorheen heel het gebouw van ARhus.