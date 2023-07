Wandelpaden in groenzone op Laag-Vlaanderen bijna ontoegankelijk

De groenzone langs de Menensesteenweg op de wijk Laag-Vlaanderen in Wervik heeft meer dan dringend een grondige snoeibeurt nodig. Dinsdag reed een jonge fietser een wandelaarster aan. Gelukkig zonder erg. “De wandelpaden zijn er bijna ontoegankelijk geworden”, zegt fractieleider Sanne Vantomme (N-VA). “De speeltoestellen zijn versleten en gevaarlijk voor de kinderen. Een maand geleden kaartte ik dat aan op de gemeenteraad en ondertussen is er totaal niks veranderd.”

Sanne Vantomme groeide op in de buurt en baat er De Fruithalle uit. Het speelplein Laag-Vlaanderen bevindt zich naast de gewezen depot van de stedelijke groendienst. “De toestand is er erbarmelijk”, zegt Sanne. “Er zijn terecht klachten van buurtbewoners.”

“De beplanting langs de wandelpaden groeit dicht. Die botsing maandag had slechter kunnen aflopen. De jongeman op de fiets zag in de tegenrichting die mevrouw niet want door het struikgewas is er geen zichtbaarheid. Wie er gaat wandelen nadat het regende, is kletsnat. Het wandelpad in dolomiet wordt al jarenlang niet onderhouden en de putten worden opgevuld met grof steenslag waardoor het moeilijk begaanbaar wordt. Die groenzone wordt van en naar het jaagpad langs de Leie veel gebruikt. Er is een aanvoer van dolomiet nodig. Als het heeft geregend, dan staan die wandelpaden vol modder. De totaliteit trekt op niks.”

Gebrekkige speelinfrastructuur

‘Speelplein Laag-Vlaanderen’, zo staat het op een bord vooraan aan de straatkant. “De speeltoestellen worden niet onderhouden en zijn niet veilig voor spelende kinderen”, benadrukt Sanne. Hij wijst naar de multiplex platen die op verschillende plaatsen rot zijn. “Verschillende speeltoestellen tonen gebreken”, zucht hij.

“Ik werp zeker geen steen naar ons personeel. Onze medewerkers moeten roeien met de riemen die ze hebben en doen hun best. In de toekomst ziet het er niet goed uit voor onze medewerkers. Bij ieder project komt er extra groen bij, verharde zones worden onthard en groener, maar het personeelsbestand blijft hetzelfde; Na de oplevering van de omgevingswerken aan GC Gilwe in de Wervikstraat komt ook die groenzone er nog eens bij. Om het dan nog niet te hebben over de groenaanleg bij sportcentrum Ter Linde, ook in Geluwe.

Proefproject

“De problematiek kennen we allemaal, als de zomer begint dan zitten we met een probleem”, zegt schepen van Personeel Geert Bossuyt (Vooruit). “Dat was ook vorige zomer zo. De middelen voor de inzet van personeel van maatwerkbedrijven hebben we verhoogd. Voorlopig komt er geen extra personeel bij. Deze zomer zijn er bij de groendienst drie jobstudenten. Er zijn bij de groendienst nog altijd drie regioploegen maar met niet langer drie maar nu twee teamleiders. Het gaat om een proefproject tot einde augustus en nadien gaan we in overleg met ons personeel.”

Schepen van Jeugd Bercy Slegers (CD&V) geeft toe dat de speeltoestellen de laatste jaren overal niet zo goed onderhouden werden. Nu is er een nieuw plan van aanpak.

(Erik De Block)