Wandelpad De Planché in De Panne komt er voorlopig niet

Het wandelpad De Planché wordt dit jaar niet geplaatst op het strand in De Panne. Er werd een beroep ingediend tegen de plaatsing ervan waardoor het pad momenteel niet besteld kan worden.

Eind vorig jaar werd beslist om De Planché opnieuw aan te leggen op het strand van De Panne. Na twee succesvolle jaren werd dan ook gekeken om het pad iets duurzamer en onderhoudsvriendelijker te maken. Er werd gekozen voor een mooi pad in beton, maar met een houtgevoel.

Het grote voordeel van een betonnen pad is dat het duurzaam is en geen splinters in de voeten veroorzaakt. Het was noodzakelijk om voor het pad een omgevingsvergunning aan te vragen, een vergunning waartegen nu een beroepsprocedure werd ingesteld.

De beroepsprocedure die loopt kan nog enkele maanden duren. Het lokaal bestuur neemt geen enkel risico en besliste daarom om De Planché niet te bestellen. Er komt dus geen pad voor de zomer van 2022.

Hopen op vergunning

Wim Janssens, schepen van Openbare Werken: “Het is bijzonder jammer dat er deze zomer geen Planché zal liggen op ons strand. Vooral jammer voor de minder mobiele mensen die eindelijk konden genieten van een toegankelijk strand, uniek aan onze kust. De Panne heeft prachtige, beschermde natuurgebieden met wandelpaden die voor velen amper toegankelijk zijn. De Planché bood een oplossing om met een buggy, rollator of rolstoel te flaneren op het strand tussen de strandterrassen en de kabientjes. We doen er alles aan om, van zodra het kan, De Planché toch terug naar het strand van De Panne te brengen!”

Het lokaal bestuur kijkt met een positieve blik naar de procedure en hoopt dat ze de omgevingsvergunning later nog zal krijgen.