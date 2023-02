Wandeling ter nagedachtenis van Lukas Mostaert en Willem Lagae in Lendelede

Zondag 19 februari is er de wandeling ter herinnering aan goede vrienden Lukas Mostaert en Willem Lagae die 11 jaar geleden langs de autostrade in Ardooie het leven verloren.

“Naar goede gewoonte nodigen we vrienden, familie en kennissen van mijn broer Lukas en zijn goede vriend Willem uit om op zondag 19 februari vanaf 13.30 samen te komen en herinneringen op te halen aan hen”, zegt Daan Mostaert. “Want de dag dat onze herinnering aan hen verdwijnt, is de dag dat ze voor altijd verdwenen zijn. De familie van Willem zal er zondag wel niet meer bij zijn. Zij gaven aan dat het voor hen te confronterend is om daar op aanwezig te zijn en kiezen ervoor om de luwte en de warmte op te zoeken van hun gezin. Wij hebben hier alle respect voor. De familie van Lukas wil deze traditie verderzetten en herinneringen aan Lukas en Willem delen in de kantine van FC Lendelede, waar beide jongeren allebei vele uren sleten. De wandeling is 7 km lang en ook buggyvriendelijk.” (IB)