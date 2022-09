Wandeling ten voordele van vzw Voor William lokt 120 gezinnen

Zondagnamiddag zijn 120 gezinnen in de Steenbrugse bosjes gaan wandelen ten voordele van de vzw Voor William.

De ouders van William waren tevreden met de opkomst. Hun baby werd op 14 maart 2021 geboren met een stofwisselingsziekte genaamd Menkes. De baby is na veertien maanden overleden. Ze hadden nog gehoopt op een behandeling in Spanje, maar daarvoor was er geld nodig. De nodige fondsen waren gevonden, maar ze konden uiteindelijk niet meer vertrekken omdat kleine William te ziek was geworden.

Met hun vzw willen ze er nu zijn voor andere ouders van kindjes met Menkes. Met de Lion Walk wilden ze wat geld ophalen. Er was een wandeling van 3,5 kilometer voor jonge gezinnen langs rustige paden. Eénmaal terug was er op de speelplaats van Olva Steenbrugge nog kinderanimatie, een gezellig samenzijn en een grote tombola. Gelukkig bleef het toch een tijdje droog voor de wandeling.

(SR/foto SR)