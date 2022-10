Wandelen ten voordele van Alzheimeronderzoek

Tegen het middaguur waren al meer dan driehonderd wandelaars vertrokken voor de wandeltocht van Philip Maene die zijn vrouw op jonge leeftijd verloor ten gevolge van Alzheimer.

Chris zat reeds op jonge leeftijd in het Woonzorgcentrum de Vliedberg in Brugge, dit na een rijk gevulde carrière bij de CM in Brugge. Verder was ze nog actief bij de CD&V, Vrouw en Maatschappij en het Feestcomité Assebroek. Voor Philip was het verlies bijzonder zwaar. Hij is van mening dat er meer onderzoek nodig is naar Alzheimer en wou dan ook geld inzamelen. Met de eerste editie van de wandeltocht wil hij alvast de opbrengst schenken aan de Stichting Alzheimer Onderzoek die de organisatie mee ondersteunden.

“Door het regenweer in de voormiddag zijn wellicht wat mensen thuis gebleven maar na de middag werd het zonnig. Het was bijzonder aangenaam wandelweer. Ik ben tevreden dat wij ook de Brugse burgemeester Dirk De fauw mochten verwelkomen. Hij moet veel stappen na zijn operatie aan de hals. Ik ben de vele deelnemers bijzonder dankbaar en wil het volgend jaar opnieuw organiseren. Het draaiboek voor de organisatie is nu klaar. Er komt daar heel wat voorbereiding bij kijken. Gelukkig kon ik rekenen op de steun van Aagje Merlevede”, vertelt Philip Maene.

De start van de tocht was voorzien aan Sport Vlaanderen in Assebroek. De deelnemers konden kiezen uit twee lussen, dit richting Brugse Vesten of richting Fort van Beieren in Koolkerke.