Wandelen tegen borstkanker: “Al stappend komen de verhalen los”

Pink Ribbon vzw en Wandelsport Vlaanderen vzw startten samen wandelgroepen op als preventief project tegen borstkanker. Ook West-Vlaanderen telt intussen al zes groepen waarbij een wandelcoach je op sleeptouw neemt om van wandelen een fysiek én mentaal verrijkend moment te maken.

An Libeer (46) gaat als wandelcoach elke week in en rond Menen op stap met haar wandelgroepje An’delante. An weet wat borstkanker aanricht in iemands leven en dat van zijn of haar omgeving. Haar moeder kreeg 20 jaar geleden de diagnose borstkanker.

An zelf loopt een verhoogd risico op borstkanker en wordt nauw opgevolgd, maar ook in haar vriendenkring sloeg borstkanker al verschillende keren toe.

Ze kan het belang van preventie en de rol die beweging daarbij speelt niet genoeg benadrukken. Tien jaar geleden begon ze zelf te wandelen, en sindsdien daagt ze zichzelf graag uit op dat vlak. Zopas schreef ze nog de Western Front Trail – waarvoor ze 38 kilometer stapte op haar palmares.

“Op Facebook zag ik een oproep om een opleiding tot wandelbegeleider te volgen, wat mij op het lijf geschreven leek. Ik besloot de opleiding te volgen en startte zelf een wandelgroepje op in april”, vertelt An. “Sindsdien gaan we elke week samen op stap: zowel ex-patiënten en vrouwen die nog in behandeling zijn, als gezonde vrouwen. We wandelen weliswaar alleen met vrouwen, omdat dat hoe dan ook wat vrijer praat. Tijdens de week zijn dat eerder korte afstanden, in het weekend stappen we toch algauw een tiental kilometer.”

De weldaden van bewegen

Afstand en snelheid zijn sowieso minder belangrijk. “Als we maar bewegen”, aldus An. “Want dat beweging ziektes voorkomt maar je er ook beter van laat herstellen, is overduidelijk bewezen. Een kwartiertje per dag volstaat al, alles is beter dan in je zetel blijven zitten.”

Bovendien ervaart ze in haar wandelgroepje niet alleen de fysieke maar ook mentale weldaad van wandelen: “Al wandelend vertellen mensen elkaar hun verhaal, wisselen ze ervaringen uit maar praten ze ook over heel veel andere onderwerpen. Het brengt mensen dichter bij elkaar en maakt hen mentaal sterker”, besluit An, die in juni 2023 zelf de Camino Frances aanpakt, een pittige wandeltocht vanuit St. Jean Pied de Port aan de voet van de Franse Pyreneeën naar Santiago de Compostela. Adelante – de Spaanse term waarnaar An’delante verwijst betekent niet voor niets ‘vooruit!’.