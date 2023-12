Wandelen langs vlammetjes in Heuvellandse dorpen: “Opbrengst naar goed doel”

De Loods vzw, de gemeente Heuvelland, Lions Club Heuvelland en Vondels vzw organiseren op donderdag 21 december een wandeling voor De Warmste Week. “We wandelen door elke gemeente van Heuvelland en laten een spoor van vlammetjes na.” De opbrengst gaat naar Loovti, een van de geselecteerde projecten van De Warmste Week 2023.

Loovti is een initiatief waarbij vzw De Loods niet alleen als veilige plek voor kinderen en jongeren fungeert, maar die veilige plek ook actief tot bij kwetsbare kinderen en jongeren wil brengen. Dit willen ze doen door een tweedehands caravan aan te schaffen om mee rond te trekken door de kwetsbaarste wijken van Heuvelland. “Daar zullen we vervolgens laagdrempelige activiteiten organiseren voor de kinderen en jongeren in de wijk, maar evengoed voor hun ouders. Om zo de drempel tot een veilige plek, een vertrouwenspersoon en bijkomende hulp zo laag mogelijk te maken”, aldus Bruno Schelstraete van De Loods.

Warmste wandeling

De organisatoren bieden twee wandelingen aan, telkens over 15 kilometer: een pittige tocht over de hellingen en een glooiingenroute. Vertrekken gebeurt in groep aan het woonzorgcentrum Sint-Medard in Wijtschate om 10 uur. Deelnemers worden onderweg verwend met soep en koffie, maar nemen een eigen lunch mee. Een slotmoment is voorzien vanaf 15.30 uur in De Loods. Wie enkel in de voormiddag wil wandelen, kan na de middagpauze de shuttlebus terugnemen.

Vrije bijdrage

Beide routes stoppen in ieder dorp bij de lokale school, waarbij de jongeren van De Loods en Vondels vzw telkens de nodige vlammetjes zullen tekenen op de ramen. “Om zo ook letterlijk een spoor van vlammetjes te creëren op onze warmste wandeling.”

Deelname is gratis. “Deelnemers kunnen een vrije bijdrage overmaken ten voordele van De Warmste Week via de QR-code op de Facebookpagina van De Loods vzw of de dag zelf contant. Na afloop van de wandeling zal het totaalbedrag ook bekendgemaakt worden”, zegt schepen van sociale zaken Bert Doise. “Wij krijgen alvast de steun van Lionsclub Heuvelland, die de onkosten van deze volledige actie draagt en een mooie basissponsoring zal doen ten voordele van onze actie en De Warmste Week.” (MDN)