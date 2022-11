Wandelclub Wecura vindt moeilijk nieuwe leden: “De noodgedwongen stop tijdens de pandemie heeft ingehakt op onze club”

Veel clubs hebben het moeilijk om na corona eenzelfde werking verder te zetten als voor de pandemie. De koninklijke wandelclub Wecura uit Wevelgem, opgericht in 1968, is een van die clubs. Het bestuur is dan ook ijverig op zoek naar nieuwe leden.

“We hebben het als wandelclub, net zoals andere vrijetijdsclubs vermoed ik, zeer moeilijk om eenzelfde trend als voor corona te behouden”, zegt Filiep Coucke. “Het aantal ingeschreven leden is verminderd, het aantal aanwezigen op de maandelijkse wandelingen is gedaald. De noodgedwongen stop tijdens de pandemie heeft ingehakt op onze wandelclub.”

Hoge leeftijd

Drie jaar geleden telde de club 115 leden, nu zijn dat er 92. De gemiddelde leeftijd ligt eerder hoog en de instroom van nieuwe leden is heel bescheiden. Daarom maakt de club er op alle manieren werk van om leden aan te trekken. “We spreken ex-leden aan, we plaatsen advertenties in lokale brochures, we blokkeren de prijs van het lidgeld, we verdelen flyers via winkels. Voorlopig tevergeefs”, zucht Filiep. “Toch hebben we heel wat te bieden. Wandelen in groep is fijn, het sociaal contact is heel belangrijk, dat merken we. Doorgaans wandelen we de derde zondag van de maand, er wordt een kortere en een langere wandeling uitgestippeld.”

Wandelleider

“We zorgen telkens voor een wandelleider die wat meer uitleg heeft over wat we op ons pad vinden. En nadien kan wie dat wenst, napraten in een lokaal café. Alle informatie krijgen de leden via het maandelijkse clubblad ‘Voetstaps’.”(SL)

De volgende wandeling vindt plaats op zondag 20 november, om 14.30 uur verzamelen de wandelaars op de Sint-Denijsplaats 3 in Sint-Denijs. Daar start de begeleide wandeling van 4,1 of 8,4 kilometer.