Wandelclub Nieuwpoort doet opnieuw mee aan het Vredeslicht

Wandelclub Nieuwpoort voltooide het laatste traject van de tocht met het Vredeslicht, die te voet werd afgelegd tussen Mannekensvere en Nieuwpoort. Het Vredeslicht, een symbool van hoop, vrede en verdraagzaamheid, wordt elk jaar ontstoken door een Oostenrijks kind aan de Vredesvlam in de geboortegrot in Bethlehem. Na de ontsteking reist het Vredeslicht een indrukwekkende internationale route die begint in Bethlehem en verschillende steden doorkruist. Wat ooit klein begon, is uitgegroeid tot een grootschalige internationale actie die al meer dan 25 jaar een zee van licht creëert. (PG/foto IV)