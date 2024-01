Wandelclub Beernemstrekt alweer flink de benen

De Koninklijke Wandelclub Beernem rust niet op haar lauweren en organiseert nu al een van de mooiste wandeltochten in de regio.

“Op zondag 4 februari organiseren we al de tweede wandeltocht van het nieuwe jaar”, zegt bestuurslid Marc D’haeninck. “Meteen duiken we de bossen in. We starten vanaf de Middenschool Sint-Lutgart in de Rollebaanstraat in Beernem. De eerste start voorzien we al om 7.30 uur, voor de vroege vogels. Je kunt kiezen uit deze afstanden: 4 en 6 kilometer, toegankelijk voor rolstoel en buggy, en voor de gevorderde wandelaars 11, 15 en 21 kilometer.”

Een bosje

“De eerste twee tochten lopen langs rustige baantjes in de omgeving en doorheen het Bargepark. De overige drie afstanden slingeren zich doorheen het Patershof, waar we een klein maar mooi bosje ontdekken. De wandelaars lopen langs enkele grote vijvers, wandelen voorbij de Sint-Amanduskerk om even halt te houden aan de mooie grafkapel van ridder de Vrière, om vervolgens toe te komen in de rustpost The Nooddle, langs het kanaal Gent-Brugge. De 11 kilometer meandert langs de kanaaloevers, door Sint-Joris ten Distel, en zo naar de aankomst. De wandelaars van de 15 en 21 kilometer leggen hetzelfde parcours af, maar kunnen via een lus genieten van de mooie natuur in Gevaerts-Noord. We zijn fier op deze organisatie en nodigen alle wandelliefhebbers uit om zich te komen inschrijven”, besluit Marc D’haeninck. (Regi)