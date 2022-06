Wandelaars heer en meester op aantrekkelijk parcours Vierdaagse van de IJzer

In de Gotische Zaal van het stadhuis werd de 49ste editie voorgesteld van de Vierdaagse van de IJzer. Die wordt gewandeld van dinsdag 23 tot vrijdag 26 augustus in en rond de vier Frontsteden: Nieuwpoort, Diksmuide, Poperinge en Ieper.

“Na het sabbatjaar van 2020 en een coronaversie in 2021 zijn we uiteraard blij om dit jaar met een pak minder zorgen en maatregelen te kunnen organiseren”, zei algemeen directeur van de Vierdaagse Jef Verstraete. “Vorig jaar hadden we iets meer dan 7.000 individuele wandelaars, goed voor ruim 17.000 wandelregistraties, een daling van 30 procent in vergelijking tot de succeseditie van 2019.”

“Een beduidend pak minder, maar ook niet totaal onverwacht. Wat de hoofdoorzaak was van die daling is, is moeilijk uit te maken. Ik houd het liever bij een combinatie van verschillende factoren zoals een lagere internationale opkomst door de opgelegde reisbeperkingen, het ontbreken van de logementskampen, maar ook de voorzichtigheid bij het deelnemerspubliek zullen een rol hebben gespeeld”, aldus nog de directeur.

Spectaculair

“Poperinge is al vele jaren gaststad bij dit mooie gebeuren. Na corona willen mensen zich overmatig laven aan genot, en dat kunnen ze nergens beter dan hier, in de ‘Hoofdstad van het Goede Leven”. Want Poperinge staat voor sfeer, vriendschap, verbroedering en gezelligheid. Vooral dan in en rond het kamp van de brandweerkazerne”, zei burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Inschrijven online kan tot 19 augustus via www.vierdaagse.be. Nu al werden daar 2.000 wandelaars geregistreerd. Ter plaatse inschrijven kan vanaf dinsdag 23 augustus. Validatie van het elektronische ticket kan vanaf 7.30 uur. Starten kan men elke dag tussen 8 en 10.30 uur, maar de gezamenlijke start is natuurlijk het meest spectaculair.

Black Devils

Op maandag 22 augustus, daags voor de eerste wandeldag, wordt de Vierdaagse van de IJzer officieel geopend in Oostduinkerke-Bad. In de namiddag zullen de ‘Black Devils’ parachutesprongen uitvoeren op het strand ter hoogte van het Astridplein. Op dinsdag 23 augustus start de Vierdaagse van de IJzer in Oostduinkerke-Dorp. Alle afstanden 8, 16, 24 en 32 km wandelen die dag in lusvorm met start aan het Sint-Niklaasplein en aankomst op het binnenplein van het visserijmuseum. Ter hoogte van ‘Ster der Zee’ worden de wandelaars gelokt door het luchtspektakel aan het Zavelplein van de ‘Black Devils’ en hun Britse collega’s. Het ‘Royal Airforce Falcons Display Parachute Team’ behoort tot de wereldtop in de discipline van het formatieparachutespringen.

Bus

Op wandeldag 2 wordt er traditioneel gestart en aangekomen op de Grote Markt van Diksmuide. In tegenstelling tot dag 1 zijn niet alle afstanden in lusvorm opgebouwd. De afstanden 16, 24 en 32 km zijn dat wel, maar voor de 8 km werden twee parcours in lijn uitgetekend, één parcours verhard en één parcours onverhard.

Dit betekent dat alle wandelaars die deelnemen aan de 8 km met de bus vanaf Diksmuide worden vervoerd naar hun respectievelijke startlocatie. Het onverharde parcours start aan het dorpsplein van Merkem en volgt een gedeelte van het traject van de 32 km langs de Vijfhuizenwegel en het natuurreservaat De Blankaart naar het provinciedomein van Woumen. Van daar gaat het met de bus naar Diksmuide.

Slotdefilé

Op wandeldag 3 wordt door Marktrock in Poperinge gestart aan het station. De omgeving van het station wordt op donderdag 25 augustus hermetisch afgesloten voor het verkeer en de wandelaars zijn er voor even heer en meester. Iedereen verlaat de hoppestad via westelijke richting. De 8 km maakt hiervoor gebruik van de bussen want hun officiële start bevindt zich op de Provenseweg halfweg het traject van de 16 km en net voor het Couthof. Samen wandelen zij door de velden naar het kasteeldomein De Lovie, de rode draad in de derde wandeldag. Ook daar is een dropzone voor de Black Devils.

Wandeldag 4 is de slotdag en dan wordt er uitsluitend op het grondgebied van Ieper, Zillebeke en Voormezel gewandeld. De nadruk van de vierde wandeldag wordt gelegd op de natuur met al het groen in en rond het domein van de Palingbeek, de Vierlingen en de Gasthuisbossen. Vanaf 15.30 uur zijn er huldigingen onder de Menenpoort, gevolgd door het slotdefilé.