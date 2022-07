Wandelaar treft slang aan in portaal van Brugse woning, politie vangt het dier

Een wandelaar trof in het portaal van een woning in Sint-Pieters een slang aan. De lokale politie slaagde erin het dier te vangen en over te brengen naar SOS Reptiel Rescue Center Belgium.

“Ook dit is politiewerk!” Dat meldt woordvoerder Lien Depoorter op de Facebook-pagina van de Brugse lokale politie. Een Bruggeling belde de politie op met de melding dat hij een slang had opgemerkt in een portaal van een woning. Een van de Brugse politie-inspecteurs kon het beestje immobiliseren en in veiligheid brengen bij SOS Reptiel Rescue Center Belgium.

Korenslang

“Het ging om een korenslang, een ongevaarlijke wurgslang die vaak als huisdier gehouden wordt. Maar dat wist onze inspecteur pas na zijn moedige interventie”, zegt Lien Depoorter.

Waar de slang oorspronkelijk vandaan komt, is niet geweten. “Mogelijk ontsnapte het beestje of werd het losgezet. Maar wij houden ons niet bezig met het opsporen van de eigenaar, er zijn andere prioriteiten. Het belngrijkste is dat de slang nu veilig in handen is bij SOS Reptiel Rescue Center Belgium”, aldus de woordvoerder van de politie Brugge.