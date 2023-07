Wandel- en spinningevenement ‘De 24 Uren van Hulste, In Memoriam Peter Mesdag’ brengt 16.250 euro op voor Kom op Tegen Kanker

Op 24 juni en 25 juni organiseerden het comité Lizzywalks & vrienden van Melissa Nuyttens en familie van Peter Mesdag een herdenking voor Peter, de voormalige uitbater van Café Oud Gemeentehuis in Hulste die op 58-jarige leeftijd overleed. Ze deden dit met 24 uur non-stop spinning en wandelen onder de noemer ‘De 24 Uren van Hulste, I.M. Peter Mesdag’. De opbrengst moest naar Kom op Tegen Kanker gaan.

Deze In Memoriam kende zijn oorsprong bij het laatste bezoekje van Melissa Nuyttens aan Peter, die toen in palliatieve eenheid Ten Oever verbleef. “In december 2022 bedachten Peter en ik in zijn café tussen pot en pint een mooi project: een groot feestgebeuren in Hulste, voor en door de inwoners en handelaars en verenigingen. Ons gezelschap was direct mee: er werd al gebrainstormd, en het evenement kreeg die avond zelfs al een beetje vorm. Iedereen zag het zitten, we kozen een datum en zouden het organiseren voor ‘ons Hulste’. Een beetje een opvolger van onze Warmste Wandeling voor KOTK”, vertelt Melissa Nuyttens van Lizzywalks, de organisatie van wekelijkse wandelingen voor Kom op Tegen Kanker.

Harde diagnose

“Helaas kreeg Peter in januari 2023 zijn harde diagnose te horen. Ons project deed er op dat moment niets meer toe. Tijdens één van de latere bezoekjes in Ten Oever beloofde ik hem om het evenement waar we in december over droomden op café, te laten doorgaan ten voordele van KOTK. Samen met Joke, zijn zonen Jelle en Jesper en Els De Rijck, hebben we samen met Peter verder gebrainstormd. Toen ik dat beloofde, voelde ik dat hij daar blij mee was. Hij liet zelfs via Joke vragen wanneer precies in juni we het feest zouden laten doorgaan.”

Tour de Belge

Peter overleed jammer genoeg op 2 mei. “Ik heb al vaak zitten denken aan dat laatste moment, een uurtje dat ik nooit zal vergeten”, aldus Melissa “Maar dat uurtje heeft zoveel teweeggebracht. Op de rouwmaaltijd kwam de Tour de Belge ter sprake. Peter had er al over gepraat met vrienden. Een paar dagen later zaten we met een kleine 20 man en vrouw samen om het project te kunnen laten doorgaan. We doopten het ter ere en als aandenken aan Peter tot ‘De 24 Uren van Hulste, In Memoriam Peter Mesdag’. Het was een enorm succes: een warme dag, boordevol mooie momentjes. Veel mooier dan we hadden durven hopen, dankzij de tomeloze inzet van velen.”

Mooie opbrengst

De integrale opbrengst van het wandel- en spinningevenement bedraagt 16.250 euro die overhandigd werd aan Fabienne Vanhee, de plaatselijke afgevaardigde van Kom op Tegen Kanker. “Hulste is een warm dorp met veel samenhorigheid, dat is zeer duidelijk. Ik wil graag iedereen en de bewoners bedanken voor dit mooie gebaar naar KOTK toe.”

Het organisatiecomité bestond uit Michiel Bonte, Briek Verhulst, Els De Rijck, Gwendolien Vandemoortele, Charlotte Vermandele, Jelle Mesdag, Steven Van Schuerbeeck, Sara Vermandele, Carlo Daelman, Joke Christiaens, Chris Verbauwheede, Kelly Debrabandere, Jesper Mesdag, Melissa Nuyttens, Anne Vanassche, Valerie Deprez en Vero Delatter.

Peter Mesdag overleed op 2 mei 2023 op 58-jarige leeftijd na een ongelijke strijd tegen kanker, omringd door zijn levenspartner Joke en zijn geliefden. Op 6 mei werd massaal afscheid genomen van Peter in een bomvolle kerk.