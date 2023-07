Wandel- en ruiterpad in De Panne officieel ingehuldigd als Seaside Straatje

In aanwezigheid van heel wat buurtbewoners en in samenwerking met de vereniging Seaside Revisited werd het wandel- en ruiterpad tussen de Veurnestraat en de Svinkxstraat in De Panne officieel ingehuldigd. De Pannenaars mochten zelf de naam kiezen voor het straatje, en het werd uiteindelijk Seaside Straatje.

Begin dit jaar nam het team Technische Diensten het pad dat langs de voetbalvelden van de Veurnestraat tot de Svinkxstraat loopt onder handen. Het pad oogde meteen veel aangenamer en werd meer toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters. Een logisch gevolg was dat het pad een officiële naam zou krijgen. In februari kon de bevolking gedurende drie weken via het online participatieplatform Wijsneuzen stemmen op twee mogelijke namen die het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (GAC) had voorgesteld: Bella Boy Boantje, dat verwijst naar de nabijgelegen voetbalvelden en de vroegere manege die in de buurt lag, of Seaside Straatje, verwijzend naar het epische Seaside Festival. Het was een nek-aan-nekrace, maar uiteindelijk viel de keuze op Seaside Straatje als naam voor het pad. Dat werd in de gemeenteraad van maart bekrachtigd.

Verwijzing naar Seaside Festival

Tijdens de inhuldiging werd er gefocust op het ecologische aspect van het straatje, maar werd er ook verwezen naar het notoire Seaside Festival. Ter hoogte van het Seaside Straatje werd in de jaren 1980 het legendarische Seaside Festival voor alternatieve muziek georganiseerd. Deze grote publiekstrekker met klinkende namen als The Ramones, TC Matic, Red Zebra, The Stranglers, Arbeit Adelt! Trok elk jaar een massa muziekfans. 1985 was een topjaar met meer dan 20.000 festivalgangers.

Burgemeester Bram Degrieck: “De Panne heeft een aantal kleine verbindingspaadjes die niet echt een naam hebben, en dus soms ook vergeten raken. Nochtans is het Seaside Straatje een handige en veilige shortcut, en dat willen we zo houden. Het is een van de slimme, groene verbindingen uit het verkeersveiligheidsplan. En, een straatje verdient een naam. In een nek-aan-nek race won het Seaside Straatje het uiteindelijk van het Bellaboy Boantje. Een goeie keuze, die de link met het vermaarde festival alle eer aan doet.”

Biodiversiteit

Het Seaside Straatje werd de voorbije maanden opgefleurd en meer biodivers gemaakt met onder meer een rustbank, struikgewas, een bijenhotel en een kleine boomgaard met vooral fruitbomen en struiken met eetbare bessen. Er werd een takkenril aangelegd zodat het snoeiafval kan blijven liggen om bescherming te bieden voor egeltjes en andere kleinere dieren. Op die manier moet het snoeiafval niet meer (of minder…?) weggevoerd worden en is er minder CO²-uitstoot. Het snoeiafval wordt ter plaatse afgebroken, is voeding voor de grond, en allerlei insecten kunnen er een thuis vinden. Omdat het grondwater op die locatie hoog kan staan, is er een diepte uitgegraven, wat hopelijk amfibieën aan zal trekken. Ook de geiten Ginger en Jamy dragen hun steentje bij: ze worden ingezet als onkruidbestrijders tegen de Japanse Duizendknoop, een invasieve woekerplant die andere flora verstikt.

Het Seaside Straatje werd ook toegankelijker gemaakt voor wandelaars, mountainbikers en ruiters en zal in de toekomst een natuurlijke verbinding vormen naar het Artiestenpad.