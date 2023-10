Wandel- en looptocht van Transport Demets brengt mooi bedrag op

200 enthousiastelingen namen deel aan een loop- en wandeltocht dat het bedrijf Transport Demets organiseerde. Dat vond plaats in het kader van The Race for the Cure, Europa’s grootste sportevenement ter ondersteuning van de strijd tegen borstkanker.

Met het inschrijvingsgeld en extra sponsoring kan Transport Demets maar liefst 8.000 euro schenken aan borstkankerorganisatie Think Pink. De wandeltocht startte van aan Aqua Mundo, de cafetaria van het Moorsleedse zwembad. Deelnemers konden kiezen uit verschillende afstanden, variërend van drie tot acht kilometer. “We zijn erg tevreden met het aantal deelnemers. Wat eigenlijk begon als een activiteit binnen het bedrijf is helemaal uit de hand gelopen”, aldus Tamara Demets, zaakvoerster van het bedrijf.