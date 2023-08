Wandel de nestkastenroute

De natuurwerkgroep van Vleteren heeft de handen vol gehad om 34 nestkastjes in elkaar te timmeren voor hun nestkastenroute in Oostvleteren. Zo’n 16 verschillende soorten nestkasten werden opgehangen. De wandeling van 2,7 kilometer start voor oc De Sceure, bij de ingang van de dienst Toerisme. De plannetjes kan je terugvinden in die grote nestkast. Bij iedere nestkast kun je de QR-code scannen om meer te leren over het dier in het nestkastje. Alle info op www.vleteren.be/nestkastenroute. Op de foto zien we de leden van de natuurwerkgroep Gilbert Liefhooghe, Dries Moeyaert, Jan Kemps, Nick Quaghebeur, José Marchand, Bram Coppein, Lien Vlamynck, Gerda Goubeir, Rigobert Declercq en Lena Merlevede. (foto RVL)