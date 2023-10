Walter en Odette vieren diamanten huwelijksjubileum

Op 19 oktober was het precies zestig jaar geleden dat Walter Mylleville en Odette Deleu uit De Leege Kouter in Zonnebeke in het huwelijk traden.

Walter werd geboren in Langemark op 7 december 1943 in een gezin met vijf kinderen. Na zijn legerdienst ging hij aan de slag in Frankrijk. Maar het grootste gedeelte van zijn actieve loopbaan was hij actief als technicus in steenbakkerij Vanbiervliet. In zijn jonge jaren speelde hij basketbal bij Rapid Langemark en later werd hij een actief en gewaardeerd bestuurslid van SC Zonnebeke.

Odette is een geboren en getogen Zonnebeekse en zag het levenslicht op 12 januari 1944. Na haar schooltijd ging zij ook eerst werken in Frankrijk. Later was ze ook aan de slag bij Radtke om haar loopbaan te beëindigen als werkkracht bij het OCMW. Het diamanten paar leerde elkaar kennen in feestzaal Villa Bertha. Het gezin telt twee zonen: Patrick en Pedro. Zij zorgden op hun beurt voor vier kleinkinderen Sharon, Sander, Fleur en Ella-Marie en één achterkleinkind Marie-Lynn. (NVZ/foto ZB)