Walter brengt het verhaal van bommenwerper B-17

Op vrijdag 1 december brengt Walter Tailly (76) in OC Utendoale in Westouter het verhaal van de bommenwerper B-17. Het is dan precies 80 jaar geleden dat de bommenwerper neerstortte boven de Zwarteberg in Westouter.

De tien Amerikanen die in de bommenwerper zaten, konden op tijd het vliegtuig verlaten en landden met hun parachute op verschillende plaatsen in de Westhoek. Een ervan, Curtis Easley, verbleef tot aan de bevrijding van Westouter afwisselend in een woning in Westouter en Boeschepe. “Via een blauwerswegeltje was het makkelijk om van de ene naar de andere woning te gaan”, vertelt Walter Tailly, die zich verdiepte in het verhaal.

In het Westouterse huis woonde Firmin Mylle, zijn naaste buur woonde in Boeschepe. “Ze kenden elkaar, omdat ze wel eens samen gingen werken als metser. Beiden hebben ervoor gezorgd dat de Amerikaanse soldaat ondergedoken kon blijven. Curtis is bij zijn terugkeer naar zijn thuisland onderwijzer geworden.”

Unieke beelden

Het verhaal van Walter Tailly over de tienkoppige bemanning wordt nog versterkt door unieke beelden van de Westouterse familie Fonteyne. Walter raakte gefascineerd door de geschiedenis van het vliegtuig toen hij in 2015 in Poperinge een uiteenzetting over WO II bijwoonde. “Daar hoorde ik het verhaal van mensen die tijdens de oorlog iemand hadden verscholen in een woning in de Sint-Pietersstraat in Westouter. Ik heb toen bij de huidige bewoners aangebeld en kreeg heel wat informatie aangereikt over de radio-operator van de B-17 die daar ruim twee jaar lang verbleef.”

De Amerikaanse bommenwerper was op 1 december 1943 opgestegen op de luchtvaartbasis Northamptonshire in Engeland. Zijn opdracht was om samen met heel wat andere vliegtuigen bommen te droppen op de industrie van nazi-Duitsland.

Bemanning

“Drie van de vier motoren begaven het, waardoor de piloot werd gedwongen de formatie te verlaten. Dat maakte van de B-17 een gedroomde schietschijf voor de Duitse jagers. Boven de Westhoek besloot de tienkoppige bemanning het vliegtuig te verlaten”, vertelt Walter. (MDN)

Er zijn twee voordrachten in OC Utendoale op vrijdag 1 december: om 15 en om 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt 6 euro.