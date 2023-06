Walplein wordt Brugse Place du Tertre… als Oud Sint-Jan parkeerplaatsen afstaat aan buurt

Als het kunstencentrum Oud Sint-Jan bereid is om enkele parkeerplaatsen te reserveren voor buurtbewoners, kan het Walplein in Brugge omgetoverd worden in een Place du Tertre.

Is het stadsbestuur bereid een stukje van het Walplein, onder de bomen waar nu negen parkeerplaatsen zijn, gedurende afgesproken weekenduren en -dagen van het jaar om te toveren tot een plaats waar Brugse kunstenaars kunnen werken en hun creaties kunnen verkopen?

Die vraag stelde raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) tijdens de gemeenteraad: “Dit pleintje kan een beetje de Brugse versie van het Parijse Place du Tertre worden: het pleintje in de wijk Montmartre waar schilders, portrettekenaars en silhouetknippers creatief bezig zijn. Je kunt daar soms verrassend mooie schilderijen van gebouwen en landschappen zien geboren worden, die je daar ook kunt kopen. Of je kunt jezelf er laten vereeuwigen in een houtskooltekening, een cartoon of een heus schilderwerk.”

Kunstenaars

“In Brugge biedt de Vismarkt al mogelijkheden aan kunstenaars om zich uit te leven en hun creaties aan Bruggelingen en toeristen te tonen. Maar de ruimte daar blijkt te beperkt, er staan vandaag minstens zestien artiesten op een wachtlijst. Het Walpleintje lijkt ons een ideale locatie om straks meer kunstenaars een plaatsje te geven in het historische hart van Brugge. Brugge zou zijn naam en faam als kunstzinnige stad op die manier nog versterken.”

”En wie weet wordt op dit pleintje op een dag wel een absolute meester ontdekt, zoals dat ooit het geval was op de Place du Tertre met Toulouse-Lautrec, Amedeo Modigliani en Pablo Picasso?”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is het voorstel genegen: “Enig probleem zijn de parkeerplaatsen, die door buurtbewoners gebruikt worden. Het project kan gerealiseerd worden, als kunstencentrum Oud Sint-Jan bereid is om enkele plaatsen op zijn parking voor te behouden voor de buurt.”