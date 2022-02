Walk For TTP groot succes onder koude winterzon

Afgelopen weekend vond de derde editie van Walk for TTP plaats in en rond KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Een benefietwandeling ten voordele van het TTP-fonds. Op de zonnige zondag die geflatteerd werd door de koers verzamelden maar liefst 110 deelnemers.

“Het TTP fonds is een KU Leuven-fonds onder leiding van prof. Karen Vanhoorelbeke, actief op KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Samen met haar team doet ze baanbrekend onderzoek naar de ziekte en de behandeling van TTP” weet Petra Huyst ons te vertellen. Hoewel de ziekte zeldzaam is, is ze potentieel levensbedreigend. Met de campus wil men dan ook jaarlijks de nodige aandacht vestigen aan deze ziekte. Tot op vandaag is de ziekte ongeneesbaar.

Deelnemers konden kiezen tussen 5 of 10 kilometer. Met de wandeling willen de organisatoren enerzijds de ziekte breder maatschappelijk bekend maken en anderzijds ook verdere fondsen werven om het broodnodige onderzoek naar de ziekte en de behandeling er van te financieren. Ook patiënt Kevin Claes nam deel aan de wandeling. “Ik ben heel erg dankbaar als patiënt voor dit initiatief. Dankzij de deelname/sponsoring van alle betrokkenen kunnen we onze ziekte wat meer onder de aandacht brengen zowel bij dokters en verplegend personeel en ook bij het grote publiek. Ik kijk al uit naar volgend jaar voor de 4e editie. Deze dag was alvast een groot succes – met dank ook aan de vele vrijwilligers.”