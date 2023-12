Walk for Peace: Kortrijk wandelt voor vrede

Op zaterdag 23 december wandelen verschillende organisaties, verenigingen, scholen en sympathisanten door de binnenstad van Kortrijk.

“2023 was (opnieuw) een jaar met veel oorlog en geweld. Een jaar van kamp moeten kiezen, van stellingen innemen en meningen luidop moeten verkondigen. Op zaterdag 23 december kiezen we radicaal voor vrede. We wandelen een vredesmars zonder toespraken en luidruchtige slogans. We omringen ons met wat stilte, muziek en poëzie”, zegt Maarten Vanhee van Avansa Mid- en Zuidwest.

De partners van deze Walk for Peace zijn onder meer Avansa Mid- en Zuidwest, Amnesty International, de Gezinsbond, het Vredescomité Kortrijk, bibliotheek Kortrijk, Detentiehuis Kortrijk, Oxfam Wereldwinkel Kortrijk, Ligo en de interlevensbeschouwelijke stedelijke werkgroep Kohesie.

De wandeling vertrok op de Veemarkt en baande zich door de straten van Kortrijk naar de Verlaagde Leieboorden, kant Broelkaai.