Op vrijdag 10 december, internationale Dag van de Mensenrechten, organiseert Wakker voor Vrede in Langemark een stille wake. “Wakker voor Vrede herdenkt 27 verdronken migranten”, zegt Peter Peene.

Met bloemen en kaarsen worden de 27 mensen geëerd, die op 24 november verdronken in het Kanaal. “De wake is ook een oproep aan de Europese overheden om werk te maken van een humaner en solidair asielbeleid”, laat Wakker voor vrede weten.

33 migranten beproefden op woensdag 24 november hun geluk en probeerden in een rubberbootje vanuit Calais het Kanaal over te steken richting Groot-Brittannië. Dat liep helaas fataal af voor 27 van hen. Vier mensen zijn nog vermist, twee overleefden het drama. “De ramp was hooguit enkele dagen “nieuws”. De kinderen, moeders, vaders, zussen, broers die verdronken, lijken alweer vergeten.”

“Laten we niet toestaan dat deze zee van herinneringen verandert in een zee van vergetelheid,” zei paus Franciscus over de vele doden van de Middellandse Zee. Wakker voor Vrede wil evenmin toestaan dat de doden van de Noordzee een tweede keer verdrinken, in een zee van vergetelheid. Daarom houdt het vredesnetwerk een Stille Wake om de slachtoffers te eren en herdenken. In een rubberbootje zullen bloemen neergelegd worden. Er worden kaarsen gebrand en in een rouwregister kan iedereen uiting geven aan zijn medeleven.

Met de wake wil Wakker voor Vrede ook een signaal uitsturen naar de politiek. Europa werpt zich op als kampioen van de mensenrechten, maar tolereert grove schendingen van die mensenrechten aan zijn buitengrenzen in onder meer Griekenland, Polen en Frankrijk. Europa mag niet toegeven aan nationalistisch egoïsme, maar moet een voorbeeld zijn van gastvrijheid en een motor van solidariteit.

Wakker voor Vrede brengt ook nog eens de Verklaring van Langemark in herinnering, een breed gedragen oproep tot een humaan asielbeleid die in 2016 gelanceerd werd en onverminderd actueel blijft.

De wake vindt plaats aan de vredeszuilen, nabij de ingang van de Sint-Pauluskerk in Langemark, van 18 tot 19 uur.

(pco)