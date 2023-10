Waheed vreest voor leven van zijn familie door oorlogsgruwel: “Vanbinnen huil ik constant”

Het conflict tussen Israël en Palestina houdt de hele wereld in de ban. Voor het Palestijnse koppel Waheed Kaware (34) en Amira Abu Issa (25) zijn het zware momenten. Ze wonen in Diksmuide en baten in Ieper een tearoom en ontbijtzaak uit, maar zijn afkomstig uit Gaza en er wonen nog veel familieleden.

Waheed en Amira komen uit de Gaza-strook, waar zo’n twee miljoen Palestijnen wonen. Hun stad van herkomst is Khan Younes, een stad van ongeveer 38.000 inwoners. De voorbije jaren kwamen ze naar België. “De reden om te vluchten was het conflict. Ik wilde een veilige toekomst voor mijn kinderen”, vertelt Waheed, die tien jaar geleden in België terechtkwam en nu met zijn gezin in Diksmuide woont. “Via Gaza en Egypte kwam ik in de Sahara terecht, waar ik zes dagen onderweg was richting Libië. Daarna nam ik de boot naar Lampedusa. Op onze boot zaten 750 vluchtelingen en 250 van hen overleefden de trip niet. Via Milaan, Nice en Brussel kwam ik uiteindelijk in Diksmuide terecht. Mijn vrouw is sinds 2019 in België.”

Familie in Gaza

Waheed stamt uit een grote familie. “Twee broers wonen ook in België. Mijn ouders, zes andere broers en een zus wonen nog in Khan Younes. Een van mijn broers die in België woont, is onlangs naar daar getrokken omdat mijn moeder – die aan suikerziekte lijdt – een operatie nodig had. Mijn broer zit nu vast en mijn vader – die in Tel Aviv werkt – kan voorlopig ook niet terug. Mijn moeder heeft dringend insuline nodig, ik hoop dat alles goedkomt. De situatie van mijn broer is intussen bekend bij de dienst Buitenlandse Zaken en zij gingen het bekijken.”

“De communicatie met mijn familie is intussen weggevallen”

Een week geleden werd Waheed ‘s nachts gebeld door zijn familie in Khan Younes. “Ik was aan het slapen toen mijn broer vanuit Palestina belde en zei dat ik de televisie moest aanleggen. Sindsdien volg ik alles op de voet. In mijn thuisland was ik journalist en intussen vernam ik dat er al een collega-journalist van aan de Al Aqsa universiteit stierf bij de beschietingen. Hij was nog maar pas getrouwd.”

Intussen is alle communicatie met zijn familie weggevallen. “Gebouwen met zendmasten werden gebombardeerd en ik krijg enkel nog algemene info binnen via Telegram en via Al-Jazeera. We hoorden elkaar anders driemaal per dag. Het is heel zwaar om niets te horen van mijn familie. Ik hoop dat alles goed gaat, maar tegelijk bereid ik me voor op het ergste. Die onzekerheid knaagt, al ben ik bijna zeker dat ik dierbaren zal verliezen in deze gruwel. Ik ben me al aan het voorbereiden op slecht nieuws. Ik probeer mijn tranen te bedwingen, maar vanbinnen huil ik constant. Ook slapen lukt moeilijk. Het liefst wil ik dicht bij mijn familie zijn, maar dat kan nu niet. Ik hoop nog steeds dat we in een nare droom zitten en dat iemand mij zal wakker maken, maar het is helaas de zware realiteit.”

Het conflict is intussen al 75 jaar aan de gang. “Er zijn de voorbije decennia regelmatig opflakkeringen gebeurd, maar zo erg als nu is het bij mijn weten nog niet geweest. Ik vraag me af wanneer er een oplossing komt. Voor mij is iedereen gelijk, blank, zwart, moslim, jood of christen. We hebben maar een planeet en we zijn allemaal mensen van vlees en bloed, waarom zouden we niet kunnen samenleven met en zorgen voor elkaar? Helaas is het een groot politiek spel en zijn de burgers de grootste slachtoffers.”

Hoogzwanger

Ook zijn vrouw is afkomstig uit dezelfde stad. “De echtgenoten van haar nichtjes kwamen om en voor haar is het ook heel moeilijk. Ze werd dinsdag 25 jaar, maar een verjaardagsfeest zat er niet in. Amira is bovendien hoogzwanger. De stress en het verdriet zorgt voor een extra moeilijke situatie. Eind november verwachten we ons tweede kindje.”

Waheed probeert zich enigszins op te trekken aan de lach van zoontje Mohamed. “Als ik hem naar school breng of als we thuis met de autootjes spelen, dan kan ik mijn zorgen even vergeten. Een knuffel doet ook altijd deugd. Hij zorgt voor een vorm van veiligheid. We proberen hem alle gruwel nog te besparen. Ook mijn werkgever, het Vlaamse Kruis, waar ik werk als chauffeur, toont veel begrip voor de situatie en ik kan mijn hart luchten tegen mijn verantwoordelijke. Praten helpt wel om mijn emoties wat te kunnen ventileren”, aldus Waheed, die samen met zijn vrouw Amira ontbijtzaak en tearoom Flower Café uitbaat in de Tempelstraat in Ieper.