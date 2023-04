Wagenpark brandweer Zonnebeke uitgebreid met nieuwe officierwagen

Zonnebeke Het wagenpark van de Zonnebeekse brandweer werd uitgebreid met een nieuwe officierenwagen. Daarnaast doet de brandweer een oproep naar nieuwe vrijwilligers.

Het was burgemeester Ingrid Vandepitte (#team8980) die de sleutels van de nieuwe Volvo XCV40 officierenwagen aan korpsoverste Lieven Delva overhandigde. Het is een van de vier nieuw aangekochte officierenwagens binnen Brandweer Westhoek.”

“Deze vervangt in onze post de bestelwagen die in dienst werd genomen in 1999”, aldus Korpsoverste Delva. “Het voertuig brengt de officier, de leider van operaties bij interventies, ter plaatse. Aan boord zitten twee persluchttoestellen, explosievrije verlichting, een automatisch aangestuurd GPS en communicatieapparatuur.” Het gaat om een 177 pk VolvoXC 40 benzinewagen met een kostprijs van 40.000 euro

Extra vrijwilligers

Brandweervrijwilligers zetten zich in om anderen te helpen. “Als vrijwilliger bij de brandweer Westhoek kom je terecht in een hecht team, waar ze letterlijk voor elkaar door het vuur gaan”, aldus de korpsoverste. “Je staat er nooit alleen voor; het voelt aan als een familie. Vrijwilliger bij de brandweer ben je niet alleen op interventie of na de kantooruren. Samen met je makkers sta je elk uur van de dag klaar om anderen te helpen. Zo draag je je steentje bij tot de samenleving. In onze post zijn momenteel 36 brandweerlieden aan de slag en die willen we met minimaal vier plaatsen aanvullen regen 1 januari 2024”, aldus korpsoverste Delva.

Wie interesse heeft, kan een infosessie volgen. Daar worden geïnteresseerden wegwijs gemaakt doorheen de aanwerfprocedure en er wordt een inkijk gegeven in het leven als brandweervrijwilliger. In de brandweerpost Zonnebeke Passendalestraat 31 staan op 17 april en op 19 juni telkens om 20 uur twee infosessies geprogrammeerd. Er wordt gevraagd vooraf in te schrijven via www.vrijwillliger.brandweerwesthoek.be of neem contact op met de postoverste.