Waarschuwingsborden voor hete platen op strand Mariakerke

Op het strand van Mariakerke komen borden om mensen te waarschuwen voor de metalen platen die er liggen voor de nivelleringswerken. Op deze hete dagen krijgen de platen gevaarlijk warm.

Op het strand van Mariakerke tussen Diksmuidestraat en Dorpsstraat liggen metalen platen in het kader van nivelleringswerken aan het strand. Soms vallen mensen over de platen en met het warme weer krijgen ze ook erg warm, waardoor het pijnlijk is om er met blote voeten over te lopen. Daarover kwamen meldingen binnen via het stadsmeldplatform O-punt. Daarom grijpt de stad nu in en plaatst borden om voorbijgangers te waarschuwen voor de hete platen. Eigenlijk moesten de werken al klaar zijn geweest, maar door de felle wind van de laatste weken, liepen ze wat vertraging op. (HH)