Waarom je de Brugse beiaard op Goede Vrijdag en Paaszaterdag niet zal horen….

De automatische beiaard in het Brugse Belfort is donderdagavond stilgelegd. Een katholieke traditie in Brugge: in de aanloop naar Pasen mogen de klokken niet luiden.

De Brugse cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) legt uit: “We hebben de automatische beiaard stilgelegd omwille van de Goede Week. Gisteren was het Witte Donderdag, vandaag Goede Vrijdag. De automatische trommel wordt terug geactiveerd op Paaszondag, om 12.12 uur, na het beiaardconcert door onze Brugse stadsbeiaardier Wim Berteloot.”

Concert

“We laten op Paaszondag ook de Zegeklok luiden. Dat zal gebeuren voor het concert door Wim. Dat is een jaarlijkse traditie. Het ene jaar wordt de trommel stilgelegd voor de Goede Week (vanaf Witte Donderdag tot Paaszondag) en het daaropvolgende jaar voor een langere periode omwille van de bekende pinnenversteek”.