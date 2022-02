Waarom het meer dan zes uur duurde voor iedereen gered kon worden uit attractie

Meer dan zes uur zaten zaterdagavond negen bezoekers van Plopsaland vast in een attractie op meer dan dertig meter hoogte in gure regen en wind voor ze gered konden worden. Maar hoe kan het dat die interventie zo lang duurde? En wat doet dat met een mens?

Rond 17.26 uur kwam zaterdag de oproep binnen bij Brandweerzone Westhoek. In Plopsaland De Panne waren enkele gondels van de attractie ‘Ride to happiness by Tomorrowland’ komen vast te zitten op liefst 37 meter hoogte. En dat bij felle wind, in de regen en bij temperaturen onder de 10 graden.

“In eerste instantie moesten we bekijken hoe we daar konden geraken”, zegt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek. “Het treintje bestond uit vier gondels met daarin negen personen en raakte vast op een hoogte van 37 meter. Onze standaard ladderwagens reiken maar tot 32 meter. Er werd een speciale kraan opgevorderd, die de volledige hoogte kon bereiken. De kraan weegt tachtig ton en moest vanuit Gistel komen onder politiebegeleiding. En dat is toch een stukje rijden tot in De Panne.”

Nauwkeurig voorbereid

“Bovendien zitten die mensen van de kraan op zaterdagavond niet te wachten om opgeroepen te worden voor een reddingsactie bij een attractie van Plopsaland”, zegt Steve van den Kerkhof, CEO van Plopsaland. “Dat neemt allemaal tijd in beslag. De hele interventie werd nauwkeurig voorbereid om de veiligheid van iedereen te waarborgen. Liever wat langer en veilig dan korter en onveilig. Veiligheid voor mij is het allerbelangrijkste.”

Steunpoten

Eens ter plaatse, moest de kraan perfect afgestemd worden met zijn steunpoten. Dan begon de beveiliging van het treintje en de gondels voor de evacuatie. “De trein moest vastgelegd worden, want die werkt op zwaartekracht en kon dus nog vooruit of achteruit rollen”, vervolgt Louagie. “De gondels moesten vastgemaakt worden met spanriemen. Dan hadden we ook nog de pech dat die gondels konden ronddraaien. Bij het overstappen in het kraanbakje mocht dat bakje niet ronddraaien, dus ook dat moest vastgebonden worden. In de kraan zat een technieker van Plopsaland, die de attractie perfect kent en de brandweer bijstond om de gondels op de juiste manier open te maken. Uiteraard verzekerden wij de mensen met een extra veiligheidsharnas aan de gondel van de kraan, zodat ze veilig konden overstappen. Zo was er geen enkel risico dat die mensen konden vallen.”

Gure weersomstandigheden

Het weer bleek helemaal geen voordeel. “De kraan had het wat moeilijk in het begin om goed gepositioneerd te geraken met de gondel om die mensen te evacueren”, zegt Louagie. “De regen, de wind… het waren gure omstandigheden. Daarom hebben we als brandweer beslist om over te schakelen op een operationele fase, zodat we alle medische en logistieke middelen tot onze beschikking kregen om die mensen te verzorgen wanneer ze naar beneden kwamen.”

Een crisiscel werd opgericht om samen met de burgemeester van De Panne de redding te coördineren. Acht ambulances, een Paramedisch Interventie Team en een MUG-team kwamen ter plaatse voor de opvang en de verzorging van de slachtoffers. Om 21.49 uur werden de eerste twee personen op de begane grond gebracht. De laatste personen zijn uiteindelijk omstreeks 23.30 uur geëvacueerd. Na een medische check-up werden de personen overgebracht naar ziekenhuizen in Veurne en Oostende met onderkoelingsverschijnselen.

Geluk bij ongeluk

Regen, wind, wachten… en toch hadden de inzittenden ook wat ‘geluk’. “Ze zaten rechtop. Dat is heel belangrijk”, aldus Louagie. “Waren zij vastgeraakt in een gedeelte waar de gondels omgekeerd hangen, dan zakt de bloedsomloop naar het hoofd. Dat zou grote problemen gevormd hebben. De positie rechtop was iets comfortabeler. Ze hadden vooral last van de wind en regen. Zodra we bij hen raakten, konden we thermische dekens overhandigen zodat ze het een stukje warmer kregen in de gondel.”

Uiteindelijk geraakten ze er allemaal veilig en wel uit. De negen inzittenden verkeren allemaal in vrij goede gezondheid. Maar wat doet dat mentaal met een mens, daar zo lang in zitten? “Dat kan speciale gevoelens opwekken. Er zaten pretparkfans in, die dat een leuk extraatje vonden. Andere inzittenden waren meer onder de indruk”, zegt Louagie nog.

Plopsaland gaat onderzoeken wat er misgelopen kan zijn met de attractie. Die zal ook opnieuw gekeurd worden. (TP)