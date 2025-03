“Waarom communiceert gemeentebestuur nog geen duidelijk standpunt naar haar inwoners?”: WindMolenDreef protesteert tegen ‘megawindmolen’

Het samenwerkingsverband WindMolenDreef roept op om zoveel mogelijk bezwaren in te dienen tegen de superwindmolen van Invento Energy. Daarvoor is tijd tot 11 april wanneer het openbaar onderzoek eindigt. Meer uitleg voor inwoners is gepland tijdens het infomoment op 25 maart in het MFC Sint-Maarten in Loppem.

De megawindmolen van 238 meter die Invento Energy ten zuiden van de Molendreef wil bouwen, meet drie keer de hoogte van de Halletoren in Brugge. Het burgerinitiatief WindMolenDreef vreest voor het welzijn en de leefbaarheid in het dorp door slagschaduw, geluidshinder en zicht- en lichtvervuiling. Bovendien is het volgens hen reëel dat woningen in waarde zullen dalen, en er ook een impact zal zijn op trekkende vogels en kwetsbare vleermuizen. Door de vergunningsaanvraag voor de Dreefmolen startte het openbaar onderzoek op 13 maart en loopt de termijn af op 11 april. “Iedereen die tegen dit megalomane project een bezwaar wil indienen, heeft dus slechts één maand de tijd. In die zin vragen wij ons ook af waarom het gemeentebestuur nog geen duidelijk standpunt communiceert naar haar inwoners. Het bestuur zal toch niet aanvaarden dat de inwoners van Loppem in de schaduw van een megawindmolen moeten leven, en ook het brommend geluid erbij moeten nemen. De voorziene plaats is ongeschikt en ligt véél te dicht tegen een dorpskern!”

Infomoment

Om inwoners correct te informeren over de Dreefmolen, organiseert het samenwerkingsverband WindMolenDreef (SWV WMD) een infomoment op dinsdag 25 maart om 19.30 uur in het MFC Sint-Maarten in Loppem. De impact van het project op de gezondheid, de veiligheid en de kwaliteit van de omgeving zal die avond worden toegelicht, waarbij twee ervaringsdeskundigen getuigen hoe zo’n windmolen de gezondheid en leefbaarheid beïnvloedt. Ook zal worden uitgelegd hoe je een bezwaar kan indienen en met welke argumenten. Met flyers en bewonersbrieven, en Facebook en een website, worden Loppemnaars wakker geschud.

Info: windmolendreef.be of Facebook: WindMolenDreef