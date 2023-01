Waargebeurd liefdesverhaal van Edith en Geoff blijft leven in Talbot House: “Unieke beleving tijdens romantisch valentijnsdiner”

Het waargebeurde liefdesverhaal van de 17-jarige Edith Ainscow en de 19-jarige luitenant Geoff Boothby vormde de rode draad tijdens de expo ‘Cheerio Darling’ in het Talbot House in Poperinge. Aan dat verhaal komt nu een einde, maar met het Cheerio Darling valentijnsdiner worden alle registers nog eens opengetrokken. Het publiek smullen van een unieke beleving met livemuziek en de heerlijke Britse keuken. Geoff en Edith krijgen ook een permanente plaats in het Huis”, zegt Simon Louagie, manager Talbot House.

De tentoonstelling ‘Cheerio Darling’ opende eind 2021 in het Talbot House. De expo vertelt een waargebeurd romantisch liefdesverhaal van twee jonge mensen die gescheiden worden door de Groote Oorlog. Hun verhaal werd neergeschreven in 42 liefdesbrieven. Enkele dagen voor hij naar huis mocht vertrekken, kwam hij vast te zitten in een tunnel 10 meter onder het niemandsland van de Eerste Wereldoorlog. “De prachtige briefjes en kaartjes vertellen een heerlijk romantisch verhaal van een jong koppel. Je beseft bijna niet dat Geoff 10 meter onder de grond zit te ploeteren in de modder als je zijn hartstochtige brieven leest”, vertelt manager Simon Louagie van Talbot House in Poperinge.

De 19-jarige luitenant Geoff Boothby en de 17-jarige Edith Ainscow. © gf

De tentoonstelling over het liefdesverhaal van Edith en Geoff sluit op 1 april. “Ook al breken we de tentoonstelling af, ze blijven verder leven bij ons”, verzekert Simon. “Edith en Geoff krijgen namelijk een hoekje in onze tentoonstelling ‘Een huis van Mensen’. In de kijkkastenwand komt er een kast over hun verhaal. We gaan enkele van de brieven en persoonlijke voorwerpen tentoonstellen. Op de tablet zullen de brieven raadpleegbaar zijn.”

Boek

De liefdesbrieven worden ook een laatste keer uitgegeven in boekvorm door het Talbot House. “Het boek werd geschreven door de zoon van Edith en haar nieuwe man, professor Arthur Stockwin OBE (Oxford University). Het boek bevat alle brieven integraal in hun oorspronkelijk taal alsook enkele unieke foto’s en heel wat historische weetjes. Omdat het boek al geruime tijd niet te verkrijgen is, beslisten we met Talbot House om een herdruk te bekostigen. Het boek, 30 feet below Belgium, is in onze nieuwe museumshop te verkrijgen in het Engels, maar ook in een vertaalde versie in het Nederlands.”

“Waarom we hun liefdesverhaal zo bijzonder vinden? Talbot House is een Huis van mensen en hun verhalen. Die persoonlijke verhalen staan centraal bij ons. Dit verhaal valt echter meer op omdat het zo persoonlijk is”, zegt Simon. “De meeste soldaten schreven gelijkaardige brieven naar huis, maar een dergelijke correspondentie terugvinden honderd jaar later is toch al zeldzamer. Ook belangrijk voor ons was de link met mensen vandaag. Zo werkten we de afgelopen jaren met twee scholen een educatief project uit rond het verhaal, staan we in contact met de familie van Geoff en vonden we het een heel dankbaar verhaal om jonge mensen vandaag warm te maken voor de geschiedenis van toen.

Met het Cheerio Darling valentijnsdiner, op vrijdag 11 en zaterdag 12 februari, kan het publiek smullen van een unieke beleving met livemuziek en de heerlijke Britse keuken. © gf

Nieuwe details

In het Talbot House blijven ze verder graven naar meer historische informatie over het verhaal. “Er komen nog altijd nieuwe details aan het licht ook. Er kwamen enkele nieuwe foto’s boven water. Zo vonden we foto’s van Edith die met haar familie op uitstap is naar de zee. Normaal was Geoff er ook bij geweest, maar hij kreeg op het laatste moment zijn inschepingsbevel en vertrok naar Frankrijk. Ook vonden we foto’s terug van enkele van de mensen die vermeld worden in de brieven van Geoff”, legt Simon uit.

“Om in schoonheid af te sluiten, gooien we nog een laatste keer alle registers open. Met ons Cheerio Darling valentijnsdiner, op vrijdag 11 en zaterdag 12 februari, kan het publiek smullen van een unieke beleving met livemuziek en de heerlijke Britse keuken. De groep wordt meegevoerd naar 1915 en krijgt een selectie van de historische brieven te horen en te zien. Ook de muziek die gezongen wordt, door de Canadese operazangeres Patricia Hammond en bijgestaan door virtuoos Matt Redman, komt rechtstreeks uit de brieven. Het prachtige kader van Talbot House staat decor voor deze gezellige avond.”

Menu:

*French Kiss: Onion soup with Welsh Rabbit

*The Way To A Man’s Heart: Cottage Pie – With seasonal vegetables – Jugs of Gravy

*All You Need Is Love And Chocolate : Chocolate Brownie with custard

*Cheese & Biscuits – A selection

*Coffee & Tea – Shortbread