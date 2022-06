Waardige herdenking voor dichter René De Clercq

Naar jaarlijkse traditie, maar niettemin met een onderbreking van twee coronajaren, herdachten Ic Dien Deerlijk en het René De Clercqgenootschap het overlijden van dichter en strijdende Vlaming René De Clercq

Een vijftigtal belangstellenden verzamelden aan het grafmonument van De Clercq (een beeldhouwwerk van Jozef Cantré) in de schaduw van de Sint-Columbakerk. Dirk Demeurie vroeg een minuut stilte voor Marc Byttebier en Norbert Vandercuyssen, twee verdienstelijke Deerlijknaren, en Egied Vandommele belichtte in zijn gelegenheidstoespraak het omvangrijke oeuvre van René De Clercq als dichter. Hij had daarin bijzondere aandacht voor de vele alliteraties in de gedichten. Ook de drinkliederen kwamen aan bod. Hij eindigde passend met ‘Hoog het glas, hoog het hart, hoog het lied’ uit ‘De gilde viert’.

Na een bloemenhulde en het zingen van de Vlaamse Leeuw werd er onder begeleiding van de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia gewandeld langs en halt gehouden aan de monumenten van Pieter Jan Renier en Hugo Verriest, die samen met René De Clercq de drie Deerlijkse groeten vormen. In het natuurdomein Wijmelbroek mochten Jan Dhaluin en burgemeester Claude Croes het bord met het gedicht ‘Het Puiteken’ officieel onthullen. Er werd afgesloten met een toost op het dertigjarig bestaan van het Museum René De Clercq. (DRD)