Waarborg voor lening aankoop Kasteel Dassonville goedgekeurd

Vorige week donderdag keurde de gemeenteraad – meerderheid tegen minderheid – de waarborg goed van een lening van 1.025.000 euro die intercommunale Leiedal aangaat om in opdracht van de gemeente Kasteel Dassonville aan te kopen. “Toch raar dat het bestuur ons vraagt om een waarborg goed te keuren voor een aankoop die nog niet rond is”, reageert Francis Bonte van Trots op Lendlee.

a

In een vorige gemeenteraad werd de mogelijke aankoop van Kasteel Dassonville en de aanpalende tuin door Leiedal al besproken en goedgekeurd door de CD&V-meerderheid. Oppositiepartijen N-VA en Trots op Lendlee hebben in principe niets tegen dat project maar vinden wel allebei dat er onvoldoende duidelijkheid is over wat er met het kasteel en omgeving zal gebeuren. Daarvoor de waarborg van een blanco cheque van meer dan een miljoen euro tekenen voor Leiedal die de aankoop zal proberen te doen, vonden ze er toen al over.

Nog geen compromis

Op de gemeenteraad van vorige week donderdag werd dan de waarborg van die lening voor de aankoop door Leiedal goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. Francis Bonte van Trots op Lendlee vroeg of de aankoop van het kasteel al gebeurd was en schepen Pedro Ketels (CD&V) antwoordde dat er nog geen notariële akte verleden was, maar dat er wel een compromis getekend was. Maar volgens de familie die het kasteel verkoopt is er nog geen compromis getekend. “Er is wel een mondelinge overeenkomst”, zei men ons. Schepen Pedro Ketels liet ons weten dat er inderdaad nog geen compromis getekend is en dat hij zich donderdag vergist had.

Digitale eedaflegging

Corona zorgde al voor veel ellende maar soms ook voor ongewone gebeurtenissen. Vorige week donderdag legde Koen Vervaeke als nieuw raadslid voor N-VA, in opvolging van Jan Gheysens, die ontslag nam, digitaal de eed af omdat hij de gemeenteraad door een coronabesmetting niet fysiek kon bijwonen. Jan had al in de laatste raad van vorig jaar aangekondigd dat hij om persoonlijke redenen zijn ontslag zou indienen. Om die digitale procedure wettelijk te laten verlopen kwam er eerst een besluit van de burgemeester dat toeliet de zitting hybride te organiseren. En Koen deed al meteen zijn eerste digitale tussenkomst, een uniek feit in de annalen van de geschiedenis van de gemeenteraden in Lendelede.

Koen is geen onbekende in de politiek en was 12 jaar gemeenteraadslid voor Jong-Lendelede. Bij de laatste verkiezingen was hij bij N-VA tweede opvolger, maar eerste opvolger Caroline Soreyn verzaakte aan dit mandaat. (Ivan Balliu)